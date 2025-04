Amiga de Selena recuerda con cariño lo sencilla y divertida que era la cantante

A lo largo de su vida Selena Quintanilla no solo fue una estrella internacional, sino también una amiga leal y divertida que iluminaba la vida de quienes la rodeaban. De eso puede dar fe Aurora, quien tuvo una bonita amistad con la cantante.

Aurora recuerda con mucho cariño el momento exacto cuando su vida y la de Selena se unieron. Aunque ellas eran vecinas, se conocieron en un concierto.

"Me preguntaba: 'Tú estás despierta. Acabo de llegar del tour. Puedes salir. Compré una chamarra.", recuerda Aurora, quien aunque dormía en ese momento, salía de su hogar para ver la nueva prenda de vestir y luego regresaba a dormir.

Además, Selena no sólo era una cantante famosa, era una joven llena de ilusiones y dispuesta a vivir a plenitud.

"Le encantaban los tacos. Era sencilla. Los tacos así con mantequita, carne molida, salsa. Bien ricos", comenta Aurora, quien compartió que leían juntas lo que escribían de la cantante en las revistas.

"Me acuerdo una vez que dijo: Oh, dicen que hice tanto dinero. ¿Dónde está? No tengo nada. ¿Dónde está? Y risa y risa", añade Aurora.

Fue tanto su cercanía que Selena quería que Aurora trabajara con ella. "Le dije: Tú sabes que yo tengo problemas con mi rodilla. Yo no puedo. Pero le dije: 'Si tú me consigues seguro, quizás", recuerda Aurora.

"Al siguiente día vino para mi casa y me dijo: 'Ya te conseguí el seguro. Ya no puedes decir no", relata Aurora, quien se convirtió en asistente de su diseñador.

Dos años después sucedió la tragedia que le arrebató la vida a Selena.

"Ahí estuve con la familia. Ahí estuve con todos. Fue algo muy triste. Si uno que es amigo o fan nos dolió bastante, te imaginas a una mamá, a un padre, a una hermana, a un hermano", recuerda.

Fueron muchas las anécdotas que pasaron juntas y a pesar de que ya han pasado 30 años, Aurora todavía no puede superar su partida.

"Como te extraño. Como quisiera devolver el tiempo. Estar contigo, decirte como eras tan especial y tan buena...", revela Aurora visiblemente conmovida.

Sin embargo, está muy contenta de que su legado continúa. "Me da mucha alegría que todavía la gente la siga y que la ame tanto, porque sí era una persona angelical, noble, humilde, sencilla, que daba todo", concluye Aurora.

Hoy ella no sólo recuerda su música, sino también esa amistad única que dejó una huella imborrable en su corazón.