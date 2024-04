No te pierdas la Copa SheBelieves, en vivo por Telemundo, Universo y Peacock

Telemundo, la casa exclusiva en español de las selecciones nacionales de Estados Unidos, presenta una cobertura completa de las semifinales de la Copa SheBelieves 2024 este sábado 6 de abril, con el partido entre la selección femenina de EEUU vs. Japón a las 12:30 p.m. ET que se transmitirá simultáneamente por Telemundo, Universo y Peacock.

Al término de ese partido, comenzará el juego entre Canadá y Brasil a las 3:30 p.m. ET en Universo y Peacock.

Los partidos de la Copa SheBelieves 2024 serán los primeros de seis partidos nacionales que jugará la selección femenina de EEUU. después de la Copa Oro W de Concacaf 2024 y de cara a los Juegos Olímpicos de 2024 en Francia. Los cuatro equipos que compiten en el torneo de este año están clasificados entre los 11 mejores del mundo y compitieron en el torneo del año pasado, donde Estados Unidos ocupó el primer lugar, seguido de Japón en segundo lugar, Brasil en tercero y Canadá en cuarto lugar.

La cobertura de las semifinales estará a cargo de equipo de comentaristas de Telemundo Deportes dirigido por la presentadora Carlota Vizmanos. Andrés Cantor narrará jugada por jugada el partido EEUU vs. Japón, mientras que Manuel Sol, y Natalia Astrain brindarán un análisis en profundidad.

Copán Álvarez narrará el partido Canadá-Brasil, con el análisis de Astrain.

LA FINAL Y EL PARTIDO DE TERCER LUGAR

Los dos últimos partidos del torneo se llevarán a cabo el 9 de abril a las 4 p.m. ET y 7 p.m. ET en Columbus, Ohio, y se transmitirá en vivo por Universo y Peacock. EEUU jugará en el horario de las 7 p.m. ET, ya sea que juegue la final o el partido por el tercer lugar, y el otro juego será a las 4 p.m. ET.

Inspirada en la Selección Nacional Femenina de EEUU y lanzada por U.S. Soccer en 2015, la Copa SheBelieves es parte de la iniciativa SheBelieves de U.S. Soccer para inspirar y empoderar a mujeres y niñas para que logren sus objetivos en el deporte y más allá.