Todo lo que necesitas saber sobre el inicio y los cambios en la temporada de impuestos

Inicia la temporada de declaración de impuestos luego de prácticamente ya un año de pandemia lo que tiene a muchos contribuyentes confundidos.

Esta temporada es muy particular pues muchos cambiaron su oficina por el trabajo desde casa, algunos otros hasta cambiaron su estado de residencia y ni hablar de los dos pagos por impacto económico.

El generar un segundo pago de estímulo económico en diciembre retrasó un poco las operaciones del Servicio de Rentas Internas, provocando a su vez un retraso en el inicio de la temporada de declaración de impuestos para poder actualizar los sistemas e incorporar los cambios.

Si aún no ha recibido alguno de los pagos de impacto económico, puede solicitarlo llenando la nueva línea treinta del formulario 1040. Eso lo pueden hacer también quienes han tenido un cambio, por ejemplo, si no recibiste el pago por un hijo que te correspondía. Pero quienes ya recibieron ambos pagos no tendrán que realizar nada ni tampoco llevar ningún documento consigo.

Por otra parte, si ha estado trabajando desde casa, también puede recibir una deducción, pero solamente si tiene su propio negocio, si es empleado de una empresa la situación cambia. El beneficio está disponible para aquellos contratistas independientes, personas que trabajan por cuenta propia, o los que trabajan en la economía compartida.

Pero asegúrese de tener todos los documentos, por ejemplo, si recibió dinero por desempleo, necesita pagar impuestos por ese ingreso y el estado le enviará un formulario 1099G que tendrá esa información.

Aunque el inicio de la temporada se retrasó, la fecha límite para realizar este proceso sigue siendo la misma, es decir el 15 de abril.