Podrán entrar en vigor desalojos en Texas

La moratoria emitida por la Suprema Corte de Texas que ponía una suspensión a las ordenes de desalojo en el estado ya ha concluido, pero esto no significa que se pongan en marcha de inmediato, al contrario, todo propietario debe seguir un proceso legal ante un juez de paz.

Los desalojos comienzan con una notificación que le da tres días. Después de esto el propietario debería iniciar una demanda en la corte del Juez de Paz, después de la solicitud se le asignara una fecha en corte para que ambos presenten su caso y al mismo tiempo los dos tienen derecho a apelar la decisión que el Juez tome en esa audiencia.

Es importante que recuerde que la responsabilidad de pagar la renta no desaparece, pero de no poder hacerlo trate de llegar a un acuerdo con el propietario pues de no hacerlo el no cumplir con el pago si es una razón por la cual puede enfrentar desalojo.

Para conocer más a fondo las reglas y preguntas frecuentes sobre el proceso de desalojo puede consultar a los expertos de Texas Rio Grande Legal Aid ellos también pueden ayudarlo en caso de necesitar a un abogado, puede aplicar para sus servicios de manera remota en este enlace o bien comunicarse al 888- 988-9996.