Junio está a la vuelta de la esquina, pero todavía hay algunas ofertas excelentes disponibles si estás buscando reservar tu viaje de verano.

Típicamente, los mejores precios de pasajes aéreos de verano se agotan a finales de mayo y principios de junio, pero 2025 no se perfila como la mayoría de los años.

"En este punto del año, tratar de conseguir una oferta asequible para julio sería [normalmente] como encontrar un diamante en bruto", dice Katy Nastro, experta en viajes de Going, a CNBC Make It. Debido a una serie de factores, todavía hay tarifas excelentes para que los viajeros encuentren.

"Es una especie de tormenta perfecta de todos estos diferentes factores", dice Nastro. "Hay cierta incertidumbre económica, por lo que la gente podría estar dudando en reservar. Hay más vuelos en el horario. El combustible ha bajado un poco también. Realmente es una especie de tormenta perfecta total para vuelos baratos."

Para los viajeros que esperan reservar unas vacaciones de verano de última hora, Nastro tiene un consejo clave: La flexibilidad es tu mejor amiga.

"Si eres flexible, realmente estás en una gran posición", dice ella. "No solo en cuanto a dónde vas, sino también en tu tiempo. Hay disponibilidad generalizada para múltiples fechas. Agosto es tu mejor mes objetivo si estás buscando reservar algo y no lo has hecho."

Si estás buscando un destino de viaje de verano que no rompa el banco, los expertos de Going señalaron cinco ciudades que han tenido consistentemente precios por debajo del promedio extendiéndose hasta el otoño.

1. Calgary, Alberta:

Lo que dicen los expertos: Los viajes procedentes de Canadá han bajado casi un 20%, y por eso hemos visto unas tarifas excepcionalmente bajas para el verano a varios destinos de Canadá. Uno de ellos, Calgary (¿alguien quiere viajar a Lake Louise?), ha registrado una disponibilidad generalizada y constante. Los precios medios empiezan en $258 ida y vuelta, mientras que desde algunas ciudades hemos visto tarifas tan bajas como $142. Los precios medios se sitúan en $521 ida y vuelta, pero mantén tus alertas de vuelos activas por si se producen bajadas de precios, ya que es posible que veamos algunas fluctuaciones este verano.

2. São Paulo, Brazil:

Lo que dicen los expertos: Si estás buscando unas vacaciones menos húmedas y más agradables, dirígete al hemisferio sur. Desde las ciudades grandes, el precio promedio de las ofertas que hemos visto es aproximadamente $355, mientras que desde ciudades más pequeñas es un poco más alto, en el rango de $699. Los precios promedio varían de $600 a $1,000. El dólar rinde bastante en reales brasileños, lo que lo hace accesible para la mayoría de los presupuestos.

3. Dublín, Irlanda:

Lo que dicen los expertos: Aunque Dublín no es la ciudad más barata para explorar en Europa, ciertamente no es la más cara. Dublín es un excelente punto de partida para explorar el vasto paisaje verde del país, y es muy asequible llegar allí este año. Desde la mayoría de las principales ciudades, todavía estamos viendo disponibilidad en fechas pico de verano a Dublín en el rango alto de $300 a $400, con un precio promedio de oferta para todas las ciudades de $511 ida y vuelta. Los precios promedio suben hasta el área de $954+, pero con más rutas directas añadidas a la Isla Esmeralda desde ciudades grandes y medianas como Cleveland, Indianápolis y Nashville, no es la suerte de los irlandeses, es simplemente una gran disponibilidad de ofertas este año.

4. San José del Cabo, México:

Lo que dicen los expertos: Algunos pueden evitar México en los meses de verano debido al calor y la humedad que pueden surgir, pero al estar en la costa, Cabo disfruta de millas y millas de las aguas profundamente refrescantes del Pacífico, incluso en los días más cálidos. Los precios promedio de ofertas para ciudades costeras mexicanas como San José del Cabo están en el rango de $354 ida y vuelta, pero hemos visto más bajos como $292 desde Austin. Los precios promedio se sitúan en más de $640 ida y vuelta, por lo que un ahorro de aproximadamente 45%. Y, considerando el hecho de que puedes obtener vuelos directos desde ciudades importantes en la costa este a Cabo, los viajeros ubicados en esta área pueden disfrutar de unas vacaciones en la playa sin riesgo de huracanes en julio y agosto.

5. Nueva Inglaterra:

Lo que dicen los expertos: El noreste realmente brilla en el verano, extendiéndose mucho más allá de las ciudades hacia las diversas playas de guijarros de la costa sur de Connecticut, hacia Rhode Island y subiendo hasta llegar a Maine. Los precios promedio de las ofertas para varias ciudades de Nueva Inglaterra como Bangor, Boston y Hartford (que es solo el punto de partida) han estado en $149 ida y vuelta. Los precios promedio para varias ciudades de Nueva Inglaterra son de $351+ ida y vuelta, por lo que estamos viendo un ahorro de casi el 60%. La mayoría de las personas salen de las ciudades y se dirigen a la costa, pero un consejo es también disfrutar de las montañas y lagos en Vermont y New Hampshire, que no solo son excelentes para esquiar.

