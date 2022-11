Fue por medio de Facebook que el actual alcalde Juan "Trey" Méndez anunció que el próximo año no buscara la reeleción.

En el comunicado, menciona que uno de los motivos por los cual ha decidido no reelejirse es porque ha afectado ciertas areas de su vida, como su salud mental y física, entre otras cosas. Más que sin embargo se siente satisfecho con lo que hasta hoy ha logrado.

En una publicación escribió lo siguiente;

"Después de meses de consideración y autorreflexión, he decidido que no buscaré la reelección como alcalde para las próximas elecciones de mayo de 2023. Por mucho que me encantaría continuar, me doy cuenta de que los últimos tres años y medio han tenido un alto costo en mi salud física, mental y financiera con la que pocos pueden relacionarse. Creo que hemos manejado con éxito una multitud de eventos catastróficos e imprevistos en los últimos 36 meses que requirieron nuestra atención absoluta, pero no fue fácil. Hemos sido afortunados de haber recibido atención nacional por varias grandes iniciativas que hemos podido avanzar hacia su finalización. El mayor será la banda ancha en toda la ciudad, pero estoy orgulloso de muchos otros logros en el camino, como el primer plan maestro del zoológico en 50 años, el servicio de autobús los domingos, un nuevo código de desarrollo y la digitalización de nuestro proceso de permisos, reducciones de tarifas eléctricas en PUB, aumentos sustanciales en nuestros ingresos al tiempo que disminuimos la tasa impositiva, inversiones récord en desarrollos residenciales y comerciales y, por supuesto, el impacto económico masivo de SpaceX. Un aumento en la cantidad de personal de policía y bomberos, así como la adición de un tercer hospital (DHR Brownsville) son hitos importantes que brindarán aún más atención de calidad y seguridad a nuestros ciudadanos. A pesar de estos logros, mi trabajo aún no ha terminado. Será un honor cumplir mi mandato con la misma energía y liderazgo que ha visto en los últimos 3 años y le deseo mucho éxito al próximo alcalde. Mi pasión siempre ha sido ayudar a crear un mejor Brownsville para que las familias críen a sus hijos, brinde a los adultos jóvenes más oportunidades profesionales y cree una comunidad vibrante, progresista y conectada. Durante mi viaje de 13 años como servidor público, nunca he dado por sentado su apoyo o la responsabilidad de un cargo electo. Me siento sinceramente honrado por la confianza y la fe que ha depositado en mí para representarlo. El papel de alcalde es extremadamente difícil y hacerlo bien requiere un compromiso de tiempo enorme. Además de servir sin salario, el puesto de alcalde de la ciudad de Brownsville no tiene personal dedicado ni personal de apoyo, lo que dificulta las cosas. Insto encarecidamente a nuestra comunidad a que apoye a quienquiera que esté en el cargo y se abstenga de los ataques personales y el comportamiento que los servidores públicos, incluyéndome a mí, hemos visto en los últimos años. Le pido que considere a los candidatos, sus agendas, plataformas, antecedentes, historial de servicio público y carácter. Realmente espero que tengamos un candidato que innove y realice el trabajo necesario para continuar aprovechando todo nuestro potencial y eliminar los intereses especiales en el Ayuntamiento, algo que siento que pude hacer durante mi mandato. Estoy agradecido por el honor de servir en este asiento durante un momento tan importante de nuestra historia. Mi objetivo es hacer la transición de regreso a mi práctica legal de tiempo completo en los próximos meses. Nunca es un buen momento para decir adiós, pero este se siente como el momento adecuado. Quienes me conocen saben que amo demasiado a mi ciudad como para irme, así que espero que siga participando en la mejora de nuestra gran ciudad de alguna manera en el futuro.

– En la frontera, junto al mar y más allá."