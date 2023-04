Tiempo severo arranca techo de iglesia y provoca avisos de tornados

El tiempo severo que afectó a gran parte del Valle del Río Grande este fin de semana causó daños en el Condado Cameron, llegando incluso una iglesia a perder su techo en Los Fresnos.

Lluvias intensas, fuertes vientos, granizo y descargas eléctricas fueron parte del panorama con el que algunos residentes tuvieron que lidiar este domingo 23 de abril. Incluso, por poco más de una hora residentes en el Condado Cameron se vieron amenazados por un aviso de tornado. Mientras, las autoridades pedían al público que se mantuviera en un lugar seguro hasta que pasara el peligro.

Alrededor de las 2:00 pm se suspendió el aviso de tornado, pero los fuertes vientos se encargaron de causar daños. "Presenciamos una tormenta severa. lo que significa que tuvimos muchas descargas eléctricas y lluvias", dijo Barry Goldsmith, del Servicio Nacional de Meteorología.

Mientras en Los Fresnos hubo señalamientos de tráfico dañados, interrupciones en el servicio de energía eléctrica, árboles caídos. Personal del Servicio Nacional de Meteorología recorría la zona afectada evaluando los daños.

En los Fresnos el fuerte viento le arrancó el techo de lámina a una iglesia. "Los techos de lámina son bien delicados. Si no están bien hechos, no estoy diciendo que este no estaba bien hecho, pueden ser un peligro porque puede volar", señala William Pardo, dueño de Pardo Roofing.

Lo ocurrido el fin de semana debe servir de advertencia lo que podría ocurrir durante esta temporada de huracanes.