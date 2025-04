Universitarios en el norte de Texas pierden visas por presunto antisemitismo

Decenas de estudiantes del extranjero han sido afectados por la revisión en cuentas sociales en busca de muestras de antisemitismo.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha revocado las visas de 16 estudiantes internacionales de la Universidad del Norte de Texas (UNT, por sus siglas en inglés) desde enero, según fuentes de NBC 5.

Esto ocurre mientras NBC News informa que a cientos de estudiantes nacidos en el extranjero en todo el país se les están retirando sus visas.

La administración Trump dijo que ahora está rastreando las cuentas de redes sociales de inmigrantes y estudiantes internacionales en busca de evidencia de antisemitismo que pueda usarse en su contra en los procedimientos de inmigración.

"Sé que a la gente le han retirado la visa en otros lugares. Simplemente no sabía que estaba sucediendo con mucha más frecuencia aquí", dijo Zoe Zarranza, estudiante de primer año en la UNT.

Hubo preocupación entre algunos estudiantes de la Universidad del Norte de Texas por sus compañeros de clase internacionales.

En una reunión del Senado de la Facultad de UNT el pasado miércoles, los líderes anunciaron que a 16 estudiantes nacidos en el extranjero se les han revocado sus visas desde enero.

Esto ocurre cuando Trump anuncia que estarán revisando las cuentas de redes sociales de estudiantes en busca de muestras de antisemitismo.

El vicepresidente de la organización dijo a NBC 5 que el rector de la escuela había confirmado el número pero no les había dicho a los profesores por qué se les habían quitado las visas.

Esto ocurrió luego de que 19 estudiantes de UT Dallas y 15 estudiantes de los campus de Texas A&M también sufrieron recientemente la revocación de sus visas.

"Siento que las universidades deberían empoderar a los estudiantes para que hablen, y siento que están haciendo lo contrario", dijo Melanie Barron, estudiante de primer año de la UNT.

El miércoles, la administración Trump anunció que había comenzado a revisar las cuentas de redes sociales de estudiantes e inmigrantes extranjeros en busca de actividades antisemitas, incluido el apoyo a Hamas y el acoso físico al pueblo judío.

"Esto afectará inmediatamente a los extranjeros que soliciten la residencia permanente legal, a los estudiantes extranjeros y a los extranjeros afiliados a instituciones educativas vinculadas a actividades antisemitas", dijo el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en un comunicado. "No hay lugar en Estados Unidos para el resto de simpatizantes del terrorismo del mundo, y no tenemos ninguna obligación de admitirlos ni de permitirles quedarse aquí".

"A veces está protegido por la Primera Enmienda", dijo Haim Vásquez, un abogado de inmigración.

Tras el anuncio, NBC 5 recurrió a expertos legales para preguntarles: ¿Puede el gobierno federal utilizar el discurso político como fundamento para expulsar a los no ciudadanos del país?

Un abogado nos dijo que la ley de inmigración de Estados Unidos permite negar visas a inmigrantes que utilizan retórica violenta.

"Algunas de esas protecciones podrían desaparecer dependiendo del discurso y la incitación que ese discurso pueda causar", dijo Vásquez.

Otro abogado nos dijo que cualquier deportación realizada con base en declaraciones en las redes sociales podría enfrentar fuertes desafíos legales, ya que el lenguaje de la Primera Enmienda dice que el derecho a la libertad de expresión se extiende al "pueblo" de los Estados Unidos, no solo a los ciudadanos.

"La Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Murthy vs. Missouri, dictaminó el año pasado que el simple hecho de que el gobierno federal se ponga en contacto con una empresa de redes sociales puede estar muy cerca de coartar la libertad de expresión", dijo el abogado Jeremy Rosenthal. "Por eso es difícil pensar que esta acción no vaya a pasar los límites".

Algunas organizaciones religiosas con sede en Dallas están apoyando la nueva acción de la Administración Trump.

En una declaración a NBC 5, los conservadores judíos estadounidenses destacaron:

Los esfuerzos del gobierno de Trump para rastrear el antisemitismo en las redes sociales de inmigrantes son una medida necesaria y prudente para proteger los valores estadounidenses y garantizar la seguridad nacional en la época sin precedentes que vivimos. La comunidad judía, que se ha enfrentado a un preocupante aumento de ataques antisemitas a nivel mundial y nacional, merece un gobierno federal dispuesto a utilizar la tecnología y las herramientas necesarias para garantizar nuestra seguridad. Detectar contenido de odio en publicaciones públicas en redes sociales no se trata de suprimir la libertad de expresión; se trata de comprender las amenazas que nos acechan y tomar decisiones informadas sobre a quién permitimos entrar a nuestro país y a quién debe ser deportado. Al igual que buscamos vínculos con el terrorismo o grupos extremistas, es razonable considerar las expresiones claras de antisemitismo como parte de una evaluación más amplia del carácter, la ideología, las intenciones y la compatibilidad de una persona con los valores estadounidenses. Algunos podrían afirmar que esto vulnera derechos, pero la inmigración no es un derecho ni privilegios. Estados Unidos tiene la autoridad soberana de elegir quién entra a sus fronteras, y es el único responsable de garantizar que quienes admitimos no sean abiertamente hostiles a los principios o comunidades de nuestro país. “Proteger a los judíos estadounidenses del odio importado no debería ser una cuestión controvertida, sino de sentido común”.

