Cae parte del techo del AT&T Stadium antes del partido entre los Cowboys y Texans

Las cosas literalmente caían del cielo incluso antes de que los Dallas Cowboys perdieran otro partido en casa.

El techo del AT&T Stadium se puede arreglar. En cuanto a los problemas que aquejan a los Cowboys esta temporada, especialmente en su edificio local, tal vez no después de una derrota por 34-10 ante los Houston Texans el lunes por la noche.

Dallas (3-7) tiene marca de 0-5 en casa por primera vez desde 1989, la primera temporada en la que Jerry Jones fue dueño de los Cowboys cuando tenían marca de 1-15 y no ganaron ninguno de sus ocho partidos en el antiguo Texas Stadium. Han perdido seis seguidos en el AT&T Stadium, incluida esa debacle de playoffs contra los Green Bay Packers en enero.

“En realidad, es muy frustrante. Es frustrante para todos, frustrante para los jugadores, frustrante para los entrenadores”, dijo el entrenador Mike McCarthy. "Pero tenemos muchas partes móviles en juego y simplemente tenemos que ser más limpios y más detallados en ciertos puntos".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Un trozo del techo y algunos escombros cayeron unos 300 pies hasta el campo cuando se abrió el techo retráctil del estadio que costó $1,200 millones al menos tres horas antes del partido del lunes por la noche. El estadio, de 15 años de antigüedad, estaba prácticamente vacío en ese momento y los directivos del equipo dijeron que nadie resultó herido antes de que se cerrara el techo sin incidentes.

El mariscal de campo de la franquicia Dak Prescott, con muletas y lejos de la acción de manera segura cinco días después de una cirugía que puso fin a la temporada para reparar un desgarro en el tendón de la corva, solo pudo poner ambas manos en la parte posterior de su cabeza después de que el pateador de despeje Bryan Anger completó un pase en una falsificación: 5 yardas. menos de un primer intento, en la primera serie de los Cowboys cuando ya estaban abajo 7-0.

CeeDee Lamb tuvo ocho recepciones para 93 yardas, pero en jugadas consecutivas en el tercer cuarto tuvo una caída y luego una penalización por interferencia ofensiva cerca de la zona de anotación en un pase profundo.

Eso ocurrió en la misma serie cuando Brandon Aubrey, quien justo antes del medio tiempo falló su primera en 35 intentos de gol de campo en casa durante sus primeras dos temporadas, acertó en una patada de 64 yardas. Pero los Cowboys quitaron esos puntos del tablero después de una penalización por falta personal para un primer intento automático, solo para que Cooper Rush lanzara un pase incompleto en cuarta y 2 desde la yarda 8 de los Texans.

Dallas tuvo 388 yardas totales, pero esa fue la única vez que estuvo en la zona roja, después de que los únicos puntos en los dos juegos anteriores en casa habían sido con cinco goles de campo.

“Estábamos moviendo el balón arriba y abajo del campo, pero siento que así fue, creo que en toda la temporada no entramos en la zona roja y no anotamos”, dijo Lamb. "Obviamente los buenos equipos lo hacen, y nosotros no hemos podido hacerlo, y eso diferencia mucho el marcador".

Cuando Joe Mixon anotó su tercer touchdown terrestre para poner a Houston arriba 34-10 con 3:16 por jugarse, poco después de que cuatro defensores de Dallas fueran sancionados por rudeza innecesaria en la misma jugada, se convirtió en el sexto juego consecutivo en casa en el que los Cowboys iban perdiendo. por más de 21 puntos.

Los otros equipos de la NFL que se quedaron atrás por tres touchdowns cinco veces en la misma temporada fueron los Jacksonville Jaguars de 2020, los Detroit Lions de 2008 y los Baltimore Colts de 1981.

Pero los Cowboys son el único equipo que está perdiendo al menos 20 puntos en seis partidos seguidos en casa, incluidos los playoffs, y son el único equipo que lo hace en cinco partidos consecutivos de temporada regular en su propio estadio.

Un año después de ganar la NFC Este, Dallas está cinco juegos detrás de Filadelfia, líder de la división, con siete juegos por jugar, y viajará a Washington (7-4) el domingo. Los Cowboys están por delante en la división sólo de los New York Giants (2-8), a quienes recibirán el Día de Acción de Gracias en su próximo partido en casa.

Dallas ha estado en ventaja por sólo 2 minutos y 15 segundos en esas seis derrotas consecutivas en casa. Y esa ventaja llegó en una derrota por 47-9 ante Detroit que fue la peor en casa bajo Jones, y en el cumpleaños número 82 del propietario el 13 de octubre.

Antes de esa derrota en los playoffs ante Green Bay el 14 de enero pasado, cuando estaban abajo 27-0 en la primera mitad, los Cowboys habían ganado 16 juegos consecutivos en el AT&T Stadium durante dos temporadas. Los New England Patriots son el único otro equipo desde 2000 que tiene una racha tan larga.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. La traducción fue revisada por un editor de Telemundo Digital.