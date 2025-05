¿Qué es el proyecto de ley 2436? Texas busca eximir a la policía de cargos por conducta mortal

Cuando la policía de Austin respondió a una llamada al 911 en un edificio del centro de la ciudad en 2019, se enfrentaron a Mauris DeSilva a pocos pies del ascensor, en una crisis de salud mental sosteniendo un cuchillo.

Christopher Taylor, un oficial en servicio, disparó y mató a DeSilva esa noche. El padre de DeSilva ha dicho que su hijo no era una amenaza para la policía, solo para sí mismo. Los fiscales estuvieron de acuerdo.

El año pasado, Taylor fue condenado a dos años de prisión por conducta letal, un cargo por el que sólo unos pocos agentes han sido condenados en la historia reciente. Tras la sentencia, los abogados de Taylor han calificado la acusación de abuso de poder.

Los legisladores de Texas trabajan ahora para hacer imposible ese tipo de sentencia. El proyecto de ley 2436 de la Cámara de Representantes eximiría a los agentes del orden de ser acusados de conducta mortal por acciones realizadas en el cumplimiento del deber. Se espera que la cámara baja vote el proyecto el lunes. El Senado aprobó un proyecto de ley casi idéntico, el proyecto de ley 1637 del Senado, a principios de este mes.

El proyecto de ley pretende reforzar la protección de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Pero los críticos dicen que el proyecto de ley da a los oficiales de autoridad sin restricciones para actuar con imprudencia y el uso de una cantidad injustificable de la fuerza durante el servicio.

Es una de varias piezas de legislación de este período de sesiones que tienen por objeto aumentar la protección de los agentes de policía cinco años después de que los tejanos salieron a las calles para protestar contra la violencia policial. La legislación se alinea con las prioridades del gobernador Greg Abbott y otros líderes del partido republicano que se han mostrado firmes en mantener los presupuestos de la policía local y han presionado a los candidatos políticos de Texas para que firmen promesas de "respaldar a los azules".

Texas creó el cargo de conducta mortal para ayudar a los fiscales de todo el estado a combatir el aumento de la violencia de bandas, como los tiroteos desde vehículos en Texas. En los últimos años, un puñado de agentes de policía de todo el estado como Taylor han sido juzgados por conducta mortal. Los agentes de Dallas fueron acusados de conducta letal por la forma en que lanzaron balas de goma contra los manifestantes en 2020. Un caso en curso en Austin, donde el oficial Daniel Sánchez disparó a Rajan Moonesinghe en su casa mientras respondía a una llamada al 911, depende del estatuto.

"No fue pensado para eso en absoluto", dijo el representante Cole Hefner, el republicano de Mount Pleasant autor del proyecto de ley, en una audiencia del comité este mes. "Queremos proteger (a los agentes de policía) en el cumplimiento de los deberes oficiales de su trabajo de estos fiscales que pueden ser un poco motivados políticamente a veces".

En los últimos años, los legisladores republicanos se han enfrentado a fiscales locales de tendencia izquierdista por sus interpretaciones de la ley y por el uso que han hecho de su discrecionalidad a la hora de decidir qué casos perseguir.

Jerry Staton fue policía de Austin durante 25 años y ahora forma a agentes de policía sobre cómo y cuándo utilizar armas de fuego. Los agentes de policía tienen que apuntar y disparar regularmente como parte de su trabajo. Staton dijo que eso significa que los oficiales están en riesgo de violar el estatuto de conducta mortal cada vez que salen a hacer su trabajo.

Staton presenció gran parte del juicio de Taylor, durante el cual un gran jurado deliberó durante 30 horas antes de dictar sentencia.

"Me asombró que este cargo en particular pudiera imputarse a un agente de policía … que hizo exactamente lo que estaba entrenado para hacer en una situación en la que tenía muy poca flexibilidad para hacer frente a ella", dijo Staton en un testimonio ante el comité. "Esto tiene que arreglarse".

Las versiones anteriores de los proyectos de ley de la Cámara y el Senado fueron escritas para ser aplicadas retroactivamente a casos como el de Taylor, pero esa disposición ha sido eliminada.

Los críticos del proyecto de ley HB 2436 sostienen que una exención de este tipo protege a los agentes de policía de la responsabilidad por la descarga imprudente de armas de fuego. Les preocupa que el proyecto de ley elimine un mecanismo para responsabilizar a las fuerzas del orden por mala conducta o uso excesivo de la fuerza.

"Permitir que la policía dispare a la gente sin justificación hará que nuestra comunidad y nuestros agentes de la ley sean menos seguros", dijo el fiscal de distrito del condado de Travis, José Garza.

Yasmine Smith, vicepresidenta de justicia y defensa de la organización sin ánimo de lucro Austin Area Urban League, ha declarado: "En todas las profesiones hay malos actores y errores, y nuestros agentes de policía, nuestro cuerpo de policía, no es una excepción". "Debemos responsabilizar a esos malos actores".

Este artículo fue publicado originalmente por The Texas Tribune y distribuido en colaboración con The Associated Press.