¿Qué es el sarampión? Aumentan los casos en Texas y Nuevo México

El brote de sarampión en el oeste de Texas ha crecido a 58 casos y ocho personas en el este de Nuevo México también han sido diagnosticadas con la enfermedad. Los funcionarios de salud pública en Nuevo México han dicho que sospechan que algunos de los casos en el estado están vinculados al brote de Texas, pero no lo han confirmado.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. Aquí lo que debe saber sobre cómo protegerse, así como lo que está sucediendo en Texas y Nuevo México:

¿Dónde se está propagando actualmente el sarampión?

Los casos en el oeste de Texas están concentrados en el condado Gaines, que tiene 45 infecciones. El condado Terry al norte tiene nueve casos confirmados, mientras que los condados de Lubbock y Lynn tienen un caso cada uno y el condado Yoakum tiene dos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas indicó el lunes que 13 personas están hospitalizadas por sarampión. Afirma que este brote es el más grande de Texas en casi 30 años. La portavoz del departamento de salud, Lara Anton, declaró la semana pasada que los casos se han concentrado en una comunidad menonita “unida y con baja vacunación”, especialmente entre las familias que asisten a pequeñas escuelas religiosas privadas o que son educadas en casa.

Al menos tres de los casos en Nuevo México están en el condado Lea, que limita con el condado Gaines en Texas. El departamento de salud del estado ha dicho que las personas pueden haber estado expuestas en un supermercado, una escuela primaria, una iglesia, el Hospital Nor-Lea y un Walgreens en Hobbs, Nuevo México.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es un virus respiratorio que puede sobrevivir en el aire hasta dos horas. Hasta nueve de cada diez personas que son susceptibles contraerán el virus si están expuestas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

La mayoría de los niños se recuperan de sarampión, pero la infección puede llevar a complicaciones peligrosas como neumonía, ceguera, inflamación cerebral y muerte.

¿Es segura la vacuna?

Sí, la vacuna contra sarampión, las paperas y el sarampión (MMR) es segura y altamente efectiva para prevenir la infección por sarampión y los casos graves de la enfermedad.

Se recomienda la primera dosis para niños entre 12 y 15 meses y la segunda entre 4 y 6 años. La serie de vacunas es obligatoria para los niños antes de ingresar al jardín de infantes en las escuelas públicas de todo el país.

Antes de que se introdujera la vacuna en 1963, Estados Unidos veía entre tres millones y cuatro millones de casos por año. Ahora, generalmente son menos de 200 en un año normal.

No hay vínculo entre la vacuna y el autismo, a pesar de un estudio ahora desacreditado y la desinformación que ha circulado sobre el tema.

¿Por qué importan las tasas de vacunación?

En comunidades con altas tasas de vacunación —por encima del 95%— no se esparcen tanto las enfermedades como sarampión.

Sin embargo, las tasas de vacunación infantil han disminuido a nivel nacional desde la pandemia y más padres están reclamando exenciones por motivos religiosos o de conciencia personal para eximir a sus hijos de las vacunas obligatorias.

Estados Unidos vio un aumento en los casos de sarampión en 2024, incluido un brote en Chicago que enfermó a más de 60 personas. Cinco años antes, los casos fueron los peores en casi tres décadas en 2019.

El condado Gaines tiene una de las tasas más altas en Texas de niños en edad escolar que optan por no recibir al menos una vacuna obligatoria, con casi el 14% de los niños de K-12 en el año escolar 2023-24. Los funcionarios de salud dicen que ese número probablemente sea mayor porque no incluye a muchos niños que son educados en casa y cuyos datos no se reportan.

¿Qué están haciendo los funcionarios de salud pública para detener la propagación?

Los trabajadores de salud están organizando clínicas de vacunación y esfuerzos de detección de manera regular en Texas. También están trabajando con las escuelas para educar a las personas sobre la importancia de la vacunación y ofreciendo vacunas.

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.