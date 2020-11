Acusan a maestra de Texas de matar a hijo adolescente con 10 balazos

WACO, Texas - Una maestra del centro de Texas ha sido encarcelada bajo un cargo de asesinato por la muerte a tiros de su hijo adolescente mientras lo conducía a su primer día en una nueva escuela.

Sarah Elizabeth Hunt, de 39 años, permanecía este viernes en la cárcel del condado McLennan en Waco bajo una fianza de $500,000, acusada de asesinar a su hijo Garrett Hunt, de 17 años. Los registros de la cárcel no incluyen un abogado para Sarah Hunt.

El alguacil del condado McLennan, Parnell McNamara, dijo que los oficiales y la policía en la pequeña ciudad de Riesel fueron llamados justo antes de las 8 a.m. del lunes a un vehículo que se informó que estaba parado en Farm Road 1860, a unas 3.5 millas al este de Riesel. Ellos llegaron para encontrar una miniván con el motor en marcha y el cuerpo de Garrett Hunt en el asiento del pasajero delantero con múltiples heridas de bala.

También encontraron una pistola de calibre .40, un cargador de calibre .40, y cartuchos en el piso y en el suelo fuera del vehículo, dijo McNamara.

“Ella vació la pistola en su cuerpo, 10 rondas. Él nunca tuvo una oportunidad [de sobrevivir]”, dijo McNamara a KWTX-TV en Waco.

Dos personas se encontraron a la madre caminando por la calle, quien les dijo que su hijo necesitaba ayuda y que estaba "con su madre en el cielo", según una declaración jurada de arresto.

"¿Qué he hecho? Esto no es real", dijo a las dos personas. Más tarde, al ser interrogada, "ella respondía sollozando, diciendo 'no fue mi intención, no fue mi intención'", decía la declaración jurada.

“Dijo que no sabía por qué lo hizo, pero yo digo que no puedes dispararle a alguien 10 veces con una pistola calibre .40 y no saber por qué lo estás haciendo. Un disparo, tal vez, pero no 10, y el arma estaba vacía porque la corredera estaba bloqueada", dijo McNamara.

Hunt estaba en su primer año como profesora de ciencias sociales y ciencias de quinto grado en la Escuela Magnet Lake Air Montessori, según el Distrito Escolar Independiente de Waco. Anteriormente había trabajado como maestra en el distrito escolar de Andrews en el oeste de Texas.

La familia Hunt acababa de mudarse al área de Waco y se pensaba que Hunt llevaría a su hijo a la Escuela Secundaria Riesel para inscribirse.

"Ella lo recogió en la casa de su padre y se dirigió hacia (Riesel High School) porque era el primer día y ella lo iba a registrar", dijo McNamara. "Luego se detuvo, salió del auto, dio un paso atrás y mató al niño a tiros".

Los investigadores aún no han determinado un motivo, dijo.