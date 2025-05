En un Walmart: afortunado de Texas se gana $1 millón con raspadito

Otro texano del norte ha ganado un premio de $1 millón en un raspadito de la Lotería de Texas.

La Lotería de Texas informó que un boleto del juego de raspadito Mega Jumbo Bucks de un $1 millón, se vendió en el Walmart Neighborhood Market de Sublett Road en Arlington.

El boleto ganador del Mega Jumbo Bucks fue el primero de los cuatro premios principales que se ganaron en el juego. El raspadito de $20 también ofrece premios de $10,000, $1,000, $500, $200, $100, $50, $40 y $20.

El ganador, que pidió permanecer en el anonimato, ahora estará sujeto al impuesto federal más alto del 37%, pagando $370,000 en impuestos y llevándose a casa $630,000. Texas no aplica un impuesto estatal a las ganancias de lotería.

La probabilidad general de ganar todos los premios es de una en 3.76, incluyendo los premios de equilibrio.

El juego de raspadito más grande que ofrece la Lotería de Texas es el $20 Million Supreme, con cuatro grandes premios de $20 millones cada uno. Tres de esos boletos ya se han reclamado, incluyendo uno en febrero de 2023 en Fort Worth. Los otros dos ganadores son de Boerne y La Feria. Un boleto del gran premio sigue sin reclamarse.

Si usted o alguien que conoce tiene adicción al juego, llame al National Council on Problem Gambling al 1-800-522-4700 para hablar con un asesor. También puede obtener ayuda a través de un foro en línea de apoyo entre iguales en www.gamtalk.org, y puede encontrar recursos adicionales en el sitio web del NCPG.

