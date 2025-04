¿Qué son los vales escolares en Texas? Los estudiantes indocumentados no serían elegibles

AUSTIN, Texas — Las familias de estudiantes en instituciones privadas de Texas están un paso más cerca de acceder a un programa que les permitiría utilizar fondos públicos para pagar la matrícula de sus hijos, tras una histórica aprobación por los legisladores este jueves.

Mientras que el programa de vales por valor de $1,000 millones, impulsado en gran medida por el gobernador Greg Abbott, aún necesita aprobación final antes de ir al Senado, la votación por sí sola marca la primera vez desde 1957 que la Cámara de Representantes del estado aprueba una legislación que destina fondos estatales a la educación privada.

Aquí te explicamos qué son los vales escolares y cómo se utilizarían los fondos de los contribuyentes para el programa.

¿Qué son los vales escolares?

Un programa de vales escolares permite a padres elegir un colegio privado para sus hijos, incluidas las instituciones religiosas, y utilizar fondos públicos para cubrir el costo total o parcial de su matrícula.

Estos fondos también cubrirían gastos relacionados con la educación, como tutorías privadas, materiales escolares y transportación.

La creación de una cuenta de ahorros para la educación privada

El proyecto de ley SB2 crearía unas cuentas de ahorro para cada familia, conocidas como ESAs, que son cuentas bancarias gestionadas por el estado para los padres que deseen sacar a sus hijos de la escuela pública y colocarlos en un colegio privado.

Si una familia decide matricular a su hijo en un centro privado acreditado, ese estudiante recibirá $10,000 al año, o $11,500 al año si tiene una discapacidad.

La matrícula media de un colegio privado en Texas se sitúa en $11,348 al año, con un promedio de $10,898 al año para un colegio primario y unos $12,435 al año para una preparatoria, según datos del sitio Private School Review.

¿De dónde saldrían los fondos públicos?

El estado utilizaría dinero recaudado de contribuyentes para financiar el programa de vales escolares.

Estudiantes sin estatus legal no podrán participar en el programa de vales escolares

El programa de vales escolares daría prioridad a los alumnos con discapacidades y a las familias con bajos ingresos.

Bajo el programa:

Familias que matriculen a un estudiante discapacitado podrán recibir hasta $30,000 en fondos

Familias con un niño educado en casa podrá recibir $2,000 para gastos aprobados

Sin embargo, una reciente enmienda al proyecto de ley impediría que los estudiantes indocumentados pudieran acogerse al programa.

El representante Brad Buckley, presidente republicano del Comité de Educación Pública de la Cámara, también recibió preguntas el miércoles sobre una disposición añadida recientemente a la SB 2 que prohibiría a los tejanos indocumentados participar en el programa de vales propuesto.

La SB 2 impediría participar en el programa a cualquier estudiante cuyos padres no puedan demostrar que el niño es ciudadano estadounidense o que reside legalmente en el país. Varios legisladores plantearon preguntas sobre qué entidad estatal se encargaría de comprobar la ciudadanía de los niños, cómo protegería la legislación la privacidad de los solicitantes y si daría cabida a los estudiantes a los que les resulte difícil acceder a determinados documentos.

Buckley aclaró que las organizaciones que ayudan al estado a administrar el programa de vales supervisarían las solicitudes y que el proceso incluiría protecciones «para toda la información personal». Si los solicitantes no pueden proporcionar la documentación adecuada, dijo Buckley, no participarían en el programa. La legislación no especifica exactamente qué documentos tendrían que aportar las familias.

El Senado de Texas también se planteó anteriormente prohibir a los tejanos indocumentados participar en el programa de vales si la Corte Suprema de EEUU anula el derecho constitucional de esos estudiantes a una educación pública, pero el cambio nunca llegó a la legislación de esa cámara.

Sigue habiendo dudas jurídicas sobre la restricción de la ciudadanía en el SB 2. Todos los estudiantes en EEUU tienen derecho a una educación pública, independientemente de su estatus migratorio, y el potencial programa de vales se basaría en dólares públicos.