Texas: opciones para renovación de registro y título del vehículos

La exención temporal de cierto título de vehículo y requisitos de registro, anunciados por el gobernador Greg Abbott el 16 de marzo de 2020, debido a la pandemia de COVID-19, terminará a las 11:59 p.m. el 14 de abril de 2021.

Si no has renovado el registro de tu vehículo vencido, no es necesario esperar hasta la fecha límite para completar cualquier transacción atrasada, ya que los conductores tienen hoy varias opciones de renovación.

Hay tres formas de renovar el registro de su vehículo:

En línea: visite www.TxDMV.gov o www.Texas.gov. Esta es la forma más rápida y económica de renovar. La renovación en línea está disponible hasta nueve meses después de la fecha de vencimiento de su registro. Correo: Devuelva la parte inferior de su formulario de renovación de registro, pago y otra información requerida al tasador-recaudador de impuestos de su condado. En persona: Visite la oficina del tasador-recaudador de impuestos de su condado. En muchos condados, la renovación en persona también está disponible en otros lugares, como ciertas tiendas de comestibles. Comuníquese con la oficina de impuestos de su condado para verificar los horarios y ubicaciones.

Recordatorio: antes de renovar el registro, los tejanos deberán obtener una inspección del vehículo, a menos que su vehículo esté exento de los requisitos de inspección.

La exención temporal que expira cubre los siguientes servicios:

• Registro inicial de vehículos.

• Renovación de matrícula de vehículos.

• Titulación de vehículos.

• Renovación de carteles de estacionamiento para discapacitados permanentes.

• Permisos temporales de 30 días.

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas no emite licencias de conducir ni tarjetas de identificación estatales. Los tejanos deben comunicarse con el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) en www.dps.texas.gov/driverlicense/ para estos servicios.