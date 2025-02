Cambios en la Lotería de Texas: prohibirán la venta de tickets a través de servicios de mensajería

TEXAS – La polémica sobre la Lotería de Texas continúa en el estado.

Después de decir que no podían hacer nada para impedir que los servicios de mensajería operaran en el estado, la Lotería de Texas dice ahora que los servicios de juego en línea no están permitidos por la ley estatal.

El director ejecutivo de la Comisión de Lotería de Texas, Ryan Mindell, emitió un comunicado diciendo que una nueva política que prohíbe los servicios de mensajería de lotería entra en vigor de inmediato y que, según las enmiendas propuestas, cualquier minorista que trabaje con un servicio de mensajería perdería su licencia de agente de ventas.

El nuevo director de la Lotería de Texas dijo que está tomando medidas sobre los servicios de mensajería "para hacer frente a las graves preocupaciones planteadas por los jugadores y el liderazgo del estado con respecto a la integridad, seguridad, honestidad y equidad de las operaciones de lotería."

"Anteriormente, la agencia interpretaba que su autoridad no se extendía a la regulación o prohibición de estos servicios. Desde que me convertí en director ejecutivo hace menos de un año, he estado muy centrado en hacer cambios para mejorar la percepción del público sobre los juegos de la Lotería de Texas y la forma en que se juegan y operan", dijo Mindell. "En los últimos días, nuestra agencia llevó a cabo una revisión de nuestra autoridad bajo la Ley de Lotería del estado. Como resultado de esta revisión y la información de las recientes investigaciones de los minoristas, la Comisión revocará la licencia de un minorista que trabaja con o ayuda a un servicio de mensajería y nos estamos moviendo para prohibir los servicios de mensajería en Texas para asegurar que todas las ventas de tickets cumplan con la ley estatal y la regulación de la agencia, así como para mantener la confianza del público."

Por su parte, el gobernador Greg Abbott ordenó hoy a los Texas Rangers que investiguen dos incidentes relacionados con la Lotería de Texas, incluida una compra masiva de tickets de lotería en abril de 2023.

A principios de este mes, se compró un único boleto ganador para el sorteo de $83.5 millones a través de una empresa de mensajería de lotería en una ubicación en el noroeste de Austin. En abril de 2023, una entidad ganó un premio mayor de $95 millones de Lotto Texas al comprar casi todas las combinaciones de números posibles.

"Los texanos deben poder confiar en el sistema de lotería de nuestro estado y saber que la lotería se lleva a cabo con integridad y legalidad", dijo Abbott. “Hoy ordené a los Texas Rangers que investigaran a fondo estos incidentes e identificaran cualquier posible irregularidad. Los texanos merecen una lotería que sea justa y transparente para todos”.

Cómo funciona un mensajero de lotería

Un mensajero de lotería es una empresa no regulada que recibe pedidos de billetes de lotería de los clientes en línea.

Una vez pagado el mensajero, compra tickets de lotería a un minorista autorizado y transmite una imagen escaneada del billete al cliente. El mensajero retiene el billete hasta que se determina si es ganador o no ganador.

La lotería dijo que el mensajero y el minorista suelen estar en el mismo lugar y que los mensajeros cobran una tarifa por su servicio para comprar y administrar los boletos de sus clientes.

La Lotería de Texas dijo que las enmiendas a las reglas se propondrían formalmente a la junta de la comisión de lotería durante una reunión abierta el martes 4 de marzo. Las enmiendas podrían adoptarse en abril después de un período de comentarios públicos de 30 días.