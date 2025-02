Tras el huracán Beryl, legisladores de Texas abogan por la instalación de generadores en centros de ancianos

HOUSTON, Texas — Cuando una tormenta azota la costa de Texas durante la temporada de huracanes de verano, el senador estatal Borris Miles sabe que una de las primeras llamadas que recibe es la de un elector que le informa de que se ha cortado la electricidad en un complejo de viviendas independientes, lo que ha provocado el corte del aire acondicionado para los tejanos mayores.

"¡Senador! Tiene a esta gente aquí", dijo, recordando la súplica de una persona que llamó cuando el huracán Beryl dejó sin electricidad a un centro de vida asistida el verano pasado. "¿Qué vamos a hacer?".

Miles, demócrata de Houston, está agradecido a residentes como éstos. Pero a medida que ha aumentado el número de tormentas, también lo ha hecho la frustración de los legisladores del sureste de Texas, que quieren mejores soluciones.

Por eso, Miles y otros cuatro legisladores de la costa han presentado al menos seis proyectos de ley que obligarían a las residencias de ancianos, los centros de vida asistida e incluso algunos apartamentos para mayores de 55 años a disponer de generadores de emergencia. En Texas hay 1,193 residencias de ancianos que atienden a más de 86,000 pacientes y 2,004 centros de vida asistida que albergan a 49,574 residentes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

El proyecto de ley 732 de la Cámara de Representantes de Miles exigiría que determinadas viviendas para personas mayores con bajos ingresos que vivan de forma independiente dispongan de energía de reserva. En los últimos años, Miles ha visto cómo se construían más centros de este tipo en Houston.

Los residentes de este tipo de viviendas, que a menudo viven en edificios de apartamentos de varios pisos, no reciben cuidados, por lo que se recoge poca información, incluso sobre su estado de salud. Pero cuando una tormenta corta el suministro eléctrico, las condiciones de vulnerabilidad de estos residentes salen a la luz, ya que algunos de ellos, en silla de ruedas o andadores, quedan atrapados en ascensores que no funcionan, explica Miles.

"Tenemos que ocuparnos de la gente", afirmó.

El proyecto de ley SB 481 de la senadora Carol Alvarado, demócrata de Houston, exigiría que los planes de emergencia de las residencias de ancianos y los centros de vida asistida incluyeran generadores. Las residencias de ancianos, que como su nombre indica, ofrecen un apoyo médico más intenso a los pacientes en comparación con los centros de vida asistida, que son apartamentos para mayores que ofrecen comidas y algún tipo de asistencia a sus residentes. La ley HB 1199 del diputado Christian Manuel, demócrata de Beaumont, exige generadores de emergencia con capacidad para funcionar durante un mínimo de 72 horas en este tipo de instalaciones.

"Los tejanos conocen de primera mano el impacto de quedarse sin electricidad, sobre todo en las instalaciones de cuidado de ancianos, donde las apuestas son increíblemente altas", dijo Manuel en un comunicado.

"Los tejanos conocen de primera mano el impacto de quedarse sin electricidad, sobre todo en las residencias de ancianos, donde hay mucho en juego", dijo Manuel en un comunicado.

Rep. Suleman Lalani, D-Sugar Land, ha presentado HB 1467 que requeriría residencias de ancianos, vida asistida y viviendas independientes para personas mayores a tener generadores. Otro de sus proyectos de ley, HB 863, crearía una base de datos compartida de donde las comunidades de vida independiente de alto nivel son e incluyen el plan de emergencia de cada complejo, que es requerido por el estado para la vida asistida y hogares de ancianos. La base de datos sería accesible a los funcionarios de respuesta a emergencias.

"Ocurren cosas, la gente hace ruido y luego se calla", dijo, recordando los intentos fallidos de aprobar un proyecto de ley sobre generadores. "Creo que tengo una oportunidad y una responsabilidad únicas por ser médico… No puedo volver atrás y decir 'Oh', lo dejaré pasar".

Historia de las facturas de generadores y los contraataques

Solo en este siglo, los tejanos han visto daños y muertes por los huracanes Rita en 2005, Ike en 2008, Harvey en 2017 y el Beryl del pasado julio, por no hablar de tormentas más extrañas como la helada de Uri en 2021 y los incendios forestales del año pasado en el Panhandle y un temporal de viento en la zona de Houston. Todas ellas han dejado sin suministro eléctrico durante horas, días y, en el caso de Beryl, semanas.

El exrepresentante estatal Ed Thompson, de Pearland, se convirtió en un defensor de los residentes de instalaciones para personas mayores después de una simple tormenta de primavera en 2018 que causó un corte de energía en su distrito.

Al llegar a un centro de ancianos cercano, se encontró con un personal mal preparado. Los residentes llevaban horas en una instalación calurosa y oscura. Cuando preguntó a un trabajador por el plan de emergencia del centro, le indignó que se basara sobre todo en llamar a las familias para que recogieran a sus parientes o, en el caso de los que no tenían familia, enviarlos a las salas de urgencias locales.

"Eso me encendió", declaró al Tribune la semana pasada.

Las peticiones para que los generadores sean equipos obligatorios, especialmente en las residencias asistidas, no son nada nuevo, pero los proyectos de ley de las dos últimas sesiones legislativas han muerto, incluido el de Thompson en 2023. Su legislación se estancó en el comité después de enfrentarse a la oposición de las industrias de cuidado de ancianos y de vida asistida, que plantearon preocupaciones, sobre todo acerca de los costes del generador, que se estima que es de al menos $200,000 o más para una instalación.

Por eso, en esta sesión, la representante Ana Hernández, demócrata de Houston, ha presentado la ley HB 2224, que exigiría energía de reserva para los ascensores durante 48 horas tras un corte de electricidad. "Una reducción significativa en el costo", dijo. Los anteriores proyectos de ley que han fracasado, dijo, se han centrado en mantener toda la instalación de energía.

"Es inhumano dejar a un anciano abandonado sin electricidad a temperaturas de más de 100 grados durante días, o incluso semanas", dijo Hernández. "No tener al menos un ascensor supone un alto riesgo de seguridad de que los ancianos queden atrapados en los pisos superiores, lo que impide a los residentes escapar de un incendio o buscar atención médica".

No está claro si el precio más bajo de este requisito conseguirá la aceptación del influyente sector de los cuidados de larga duración.

La Asociación de Asistencia Sanitaria de Texas, dirigida ahora por el ex senador estatal Travis Clardy, representa a la mayoría de las residencias de ancianos del estado y afirma que sus miembros ya disponen de generadores, pero que cualquier requisito general de equipos que haya que comprar y mantener, quizá una vez cada pocos años, es un costoso mandato estatal.

"Creo que nuestros miembros preferirían que eso se canalizara hacia una atención de mayor calidad", dijo Clardy.

Requisitos durante una tormenta

Cuando una tormenta se dirige a Texas, la Comisión de Salud y Servicios Humanos del estado envía alertas de emergencia a los proveedores, avisándoles de que sus planes de emergencia deben estar listos para ser utilizados en caso de pérdida de suministro eléctrico. La agencia también se pone directamente en contacto con los centros para comprobar el estado de salud y seguridad de los residentes.

El año pasado, unos 80 centros de cuidados de larga duración se quedaron sin electricidad tres días después de que el huracán Beryl tocara tierra el 8 de julio. Según la agencia, tanto los centros de vida asistida como las residencias de ancianos son siempre responsables de la seguridad de los residentes, incluso durante una tormenta.

Los planes de preparación para emergencias, que deben tener todos los centros de vida asistida y residencias de ancianos, incluyen una lista de contactos a los que llamarán los trabajadores en caso de apagón y cómo evacuarán a los residentes si es necesario.

Desde 1996, la ley estatal exige que todas las residencias de ancianos nuevas dispongan de un generador de emergencia que alimente elementos de seguridad como el alumbrado de emergencia y las señales de salida, los sistemas de alarma contra incendios, los sistemas de llamada a enfermeras, los teléfonos y los equipos de medicación y salvamento. Las residencias asistidas no están obligadas a tener un generador.

Dicho esto, muchos centros de vida asistida disponen de algún tipo de respaldo eléctrico para mantener refrigerados los alimentos o los medicamentos. Sin embargo, la refrigeración y la calefacción de todas las salas de estar no es algo que se exija explícitamente a los centros de vida asistida ni a las residencias de ancianos.

Desde 2016, la ley federal exige generadores en residencias de ancianos en residencias nuevas y de sustitución o para todas las residencias de ancianos que hayan indicado en sus planes de emergencia que dependerían de la energía de emergencia para proporcionar calefacción y refrigeración u otros sistemas críticos.

Sin embargo, la agencia no regula otros tipos de viviendas, como los centros de vida independiente, para personas mayores o congregaciones. Estas entidades no disponen de licencia estatal y no están obligadas a comunicar ninguna información a la agencia sanitaria estatal.

Carmen Tilton, vicepresidenta de política pública de la Asociación de Viviendas Asistidas de Texas, afirmó que su sector ha colaborado de buen grado con los legisladores en la cuestión de la exigencia de generadores.

Tras el huracán Harvey, su organización colaboró con el Estado para elaborar una normativa que obliga a los centros a mantener la temperatura interior a no más de 68 grados y no más de 82 grados.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, también conocida como FEMA, es una agencia creada para responder a desastres como huracanes, tornados, incendios forestales y terremotos. Esto es lo que necesitas saber.

"El Estado no dice que haya que marcar una casilla", explica.

La agencia deja en manos del sector la decisión de cómo cumplir esa norma. Puede ser enfriando una habitación del centro con ventiladores y generadores portátiles y llevando a los residentes a esa habitación, o si los centros de vida asistida quieren comprar y mantener un generador más grande, pueden hacerlo sin que el Estado determine el tamaño o la cantidad de combustible que deben tener a mano en todo momento.

Esta flexibilidad es lo que el sector de la vivienda asistida quiere mantener, dijo Tilton.

"Reconocemos que la configuración de cada uno es un poco diferente", dijo. "No estamos luchando contra estos proyectos. Estamos tratando de encontrar la manera de hacer que funcionen bajo nuestras regulaciones existentes".

AARP Texas, que aboga por los generadores en las instalaciones de vida asistida, quiere más claridad en la ley, no sólo en el código administrativo. El código se modifica con demasiada frecuencia y facilidad, dijo Andrea Earl, directora estatal asociada de promoción y divulgación de AARP Texas.

"La ley no garantiza que se mantengan temperaturas saludables en todo momento en los espacios residenciales de los centros de asistencia a largo plazo de Texas", afirmó.

Algunos gobiernos locales no están esperando a que actúe el poder legislativo. A principios de este mes, el condado de Harris anunció que iba a incorporar a su código de incendios la obligación de instalar generadores en todas las residencias de ancianos y centros de vida asistida situados en zonas no incorporadas.

Ya ha habido reacciones en contra.

"El nuevo mandato es problemático en muchos sentidos y obligaría innecesariamente a las comunidades a reconfigurar los sistemas existentes", dijo Diana Martínez, presidente y CEO de la asociación de vida asistida, en un comunicado. "Los generadores no son un gasto único ni una panacea. Los generadores fallan".

Este artículo fue publicado originalmente por The Texas Tribune y distribuido en colaboración con The Associated Press.