Paxton habría viajado a Utah durante la crisis de Texas por el tiempo invernal

AUSTIN, Texas (AP) - Mientras Texas se recuperaba de las heladas históricas de la semana pasada, el procurador del estado se encontraba en Utah para reuniones programadas previamente según dijo un portavoz el lunes.

El viaje del republicano Ken Paxton no había sido divulgado públicamente y el funcionario no mencionó que estaba fuera del estado mientras a la par, desde Twitter, atacaba a los operadores eléctricos de Texas e instaba a los residentes a denunciar el aumento de precios.

No está claro cuándo se fue Paxton y su portavoz, Ian Prior, dijo en un comunicado que el fiscal general "no se fue de Texas hasta que la electricidad regresó a la mayor parte del estado, incluida su propia casa". Además indicó que el propósito del viaje, que fue informado por primera vez por The Dallas Morning News, fue acudir a reuniones con el fiscal general de Utah, Sean Reyes.

Ric Cantrell, portavoz de Reyes, dijo que Paxton estuvo en Utah el miércoles pasado, mientras casi 2 millones de personas seguían sin electricidad en Texas y millones más no tenían agua o estaban bajo mandatos locales de hervir el líquido.

Esta es la segunda ocasión en la que se revela que uno de los principales líderes electos de Texas salió del estado durante la crisis, luego de que el senador Ted Cruz se viajara para unas vacaciones familiares a México durante la mortal tormenta invernal.

Prior dijo que Paxton y Reyes se reunieron para discutir una demanda antimonopolio contra Google. Si bien Prior es portavoz de la campaña de Paxton, Associated Press solicitó información a la oficina del fiscal general pero no respondieron a las preguntas sobre el viaje.

La revelación de este viaje dio a los críticos de Paxton otra línea de ataque después de meses de escrutinio por serias acusaciones de sus exayudantes ante el FBI y señalamientos por presunto fraude que datan del 2015.

El presidente del Partido Demócrata de Texas, Gilberto Hinojosa dijo que Paxton “continúa en una larga lista de republicanos de Texas que han fallado por completo a los texanos cuando más lo necesitamos”.