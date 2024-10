Identifican al conductor que chocó contra oleoducto en Texas y provocó incendio que duró 4 días

HOUSTON, Texas - El misterio que rodeaba al vehículo que se estrelló contra un oleoducto en Texas y provocó un incendio de cuatro días ha llegado a su fin después de que las autoridades identificaran los restos humanos encontrados en el SUV.

Los restos hallados en el vehículo fueron identificados como los de un hombre local de 51 años llamado Jonathan McEvoy, de Deer Park, según la policía.

La Oficina del Médico Forense del Condado Harris logró completar las pruebas de los restos recuperados y, mediante comparación radiográfica, confirmó la identidad del conductor. Los investigadores también revelaron que el vehículo conducido por McEvoy era un Lexus NX350 modelo 2022.

La exesposa de McEvoy, Delma McEvoy, y su hijo, Jonathan McEvoy Jr. dijeron a KPRC-TV que McEvoy había experimentado recientemente convulsiones y creen que eso llevó al accidente, según The Associated Press. El teniente Chris Brown, de la policía de Deer Park, dijo que no se había denunciado la desaparición de McEvoy.

Según informes de la Ciudad de Deer Park, el incidente ocurrió el 16 de septiembre cuando el vehículo atravesó una cerca en el lado oeste del estacionamiento de Walmart, ubicado en 9025 Spencer Hwy. El SUV ingresó al derecho de vía del oleoducto adyacente y colisionó contra una válvula de tubería sobre el suelo.

Aunque el vehículo blanco fue avistado cerca de la explosión, los investigadores tuvieron que esperar casi tres días hasta que las llamas se extinguieran y el área fuera declarada segura para comenzar su investigación.

El 19 de septiembre, tras remolcar el automóvil, el equipo forense procesó el vehículo y descubrió los restos humanos.

Las autoridades continúan investigando la causa del incidente, que mantuvo en vilo a la comunidad de Deer Park durante varios días.