Les roban $300,000 en equipo a la popular banda tejana Grupo Siggno en Texas

SAN ANTONIO, TX - Miles de dólares en equipos musicales que pertenecían a la popular banda tejana Grupo Siggno fueron robados de un establecimiento de San Antonio.

La banda acababa de terminar un show en Premont, Texas, una ciudad a 150 millas al sur de San Antonio, cuando dicen que sucedió lo inimaginable el domingo, según Jesse Turner, vocalista del grupo.

"Este tipo de cosas son materiales, pero al mismo tiempo duele porque son cosas que hemos trabajado en nuestra carrera musical y cuando alguien viene y te lo quita o te lo roban es algo difícil de aceptar, " cuenta Turner.

Tras el concierto, los miembros del equipo regresaron al almacén, al sur de San Antonio, para dejar un camión U-Haul con el equipo del grupo, que incluía equipo de sonido, luces, pantallas e incluso mercancía.

"Alguien vino y quebraron el candado de atrás del U-Haul y pues vieron lo que estaba adentro, quebraron la ventana del U-Haul. No había llaves ahí adentro, conectaron los alambres y se fueron con todo," dijo Turner.

Los agentes del condado de Bexar localizaron más tarde el camión, que ya estaba vacío. El informe de la policía de San Antonio indica que los objetos robados tienen un valor cercano a los $300,000.

"La realidad es que no tengo un mensaje positivo para la gente que me robaron.. simplemente Dios es muy grande y siempre tenemos que ver el lado positivo y eso es que si quiera no me robaron la vida..me quitaron cosas que se pueden reemplazar.. si me duele pero tengo fe en Dios que el va hacer lo correcto," relató Turner.

El vocalista espera que al compartir la noticia del robo otros grupos se pongan en alerta para evitar que esto les ocurra a ellos.

El caso ya está siendo investigado por la policía de San Antonio y el Departamento del Alguacil del Condado Bexar como el camión fue robado en San Antonio pero fue encontrado fuera de los límites de la ciudad.