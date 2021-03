Gobernador Abbott envía una carta al presidente Biden exigiendo respuestas a lo que llama una crisis humanitaria

El gobernador Greg Abbott exigió al presidente Joe Biden, mediante una carta, respuestas a la crisis humanitaria en la frontera sur. En su carta, el gobernador instó al presidente Biden y su administración a entrevistar a todos los menores no acompañados que cruzan la frontera para determinar si algún niño ha sido lastimado, preparado o victimizado por traficantes de personas de alguna manera. El gobernador Abbott también exigió que la Administración de Biden aclarar las acciones aplicadas para enjuiciar a los traficantes de personas y abordar el aumento de los cruces fronterizos.

"Las recientes decisiones de su administración están envalentonando a los cárteles peligrosos, los contrabandistas y los traficantes de personas para que intensifiquen sus operaciones criminales", se lee en la carta. "En muchos casos, estos delincuentes atraen a menores no acompañados a condiciones inhumanas y los exponen al abuso y al terror. Tenemos el deber de investigar estos cruces fronterizos para poder proteger a las víctimas de la trata de personas que ya han cruzado nuestras fronteras, reprimir a los perpetradores de este crimen atroz, y garantizar que las políticas federales no permitan, o incluso incentiven, tal comportamiento. Debemos enviar un mensaje claro a estos criminales de que la trata de personas no será tolerada en Estados Unidos y que utilizaremos todos los recursos disponibles para detener este abuso de los derechos humanos básicos ".

En la carta, el gobernador planteó varias preguntas para la administración de Biden:

¿Cómo están cruzando la frontera estos niños y quién los está ayudando a llegar aquí?

¿Fueron estos niños maltratados o heridos de alguna manera en sus viajes?

¿Fueron estos niños obligados a llevar contrabando a Estados Unidos?

¿Fueron estos niños o sus familias asistidos, coaccionados y amenazados por miembros del cártel o traficantes de personas?

¿Están estos niños siendo examinados eficazmente por personal debidamente capacitado para identificar a las posibles víctimas de abuso, agresión y trata?

¿Qué herramienta de detección se está utilizando? ¿Cuándo se utiliza esa herramienta y quién la realiza?

¿Se les está proporcionando a estos niños un examen médico completo que pueda identificar por separado abuso y agresión?

¿Cuántas víctimas de abuso físico, agresión sexual o trata tiene su

administración identificada?

¿Está utilizando pruebas de ADN efectivas para confirmar las relaciones familiares? ¿De qué otra manera se asegura de que estos niños sean entregados a adultos seguros y confiables?

¿Qué medidas específicas puede señalar que confirmen que estos niños no son entregados a los traficantes de personas en los Estados Unidos?

¿Qué medidas está tomando su administración para procesar a quienes trafican con menores no acompañados?

El 6 de marzo, el gobernador Abbott anunció la Operación Lone Star para enviar personal y recursos policiales a áreas de alta amenaza a lo largo de la frontera. El 17 de marzo, amplió la Operación para incluir esfuerzos contra la trata de personas.

Puedes leer la carta completa del Gobernador Abbott aquí.