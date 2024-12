ERCOT asegura estar mejor preparados para el frío extremo de este invierno

TEXAS — El operador de la red eléctrica de Texas advirtió de que el estado debe prepararse para el frío extremo de este invierno, pero afirmó que la principal red eléctrica del estado está mejor equipada que en años anteriores para soportar una potente tormenta invernal.

En una reunión celebrada el martes, los responsables del Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés) afirmaron que, aunque el invierno presenta un mayor riesgo de cortes, la nueva generación de energía añadida a la red el año pasado ha reducido la probabilidad de que el frío extremo desencadene situaciones de emergencia.

Chris Coleman, meteorólogo del ERCOT, pronosticó temperaturas superiores a las normales este invierno, pero una probabilidad "superior a la media" de que se produzcan episodios de frío extremo.

Según Coleman, los episodios de frío extremo han sido más frecuentes en los últimos años, a pesar de las temperaturas anormalmente cálidas registradas en Texas.

Los científicos coinciden en que el cambio climático está provocando más fenómenos meteorológicos extremos. Pero la frase "cambio climático" no apareció en ninguna de las presentaciones de la reunión de ERCOT.

La presentación de Coleman a la junta dijo que 2023 y 2024 están a punto de convertirse en los años más calurosos registrados en Texas.

"Puedes tener un invierno cálido en Texas y tener un extremo frío, y eso es cada vez más frecuente", dijo. "Cinco de los últimos ocho inviernos, hemos tenido temperaturas que alcanzaron esos umbrales".

El pronóstico de Coleman dijo que las temperaturas oceánicas, los patrones atmosféricos, la humedad del suelo y otras medidas de este año se parecen mucho a las de 2021. En febrero de 2021, la tormenta invernal Uri trajo días de temperaturas bajo cero que colapsaron la red eléctrica del estado, dejaron sin electricidad y calefacción a millones de tejanos y provocaron casi 250 muertes.

"Eso no significa que vayamos a tener Uri, pero sí, de nuevo, que estamos en un patrón que apoya algo como un Uri este invierno", dijo Coleman. "Las condiciones están ahí".

Otra gran tormenta invernal pondría a prueba las mejoras realizadas en la red de ERCOT desde 2021.

El CEO de ERCOT, Pablo Vegas, dijo, la demanda invernal de energía también ha aumentado en los últimos años, con la red viendo una demanda récord de 78,349 megawatts en enero.

La red de Texas ha visto más de 10,000 megawatts de nueva generación entrar en línea desde noviembre de 2023, ayudando a reducir las posibilidades de un apagón, dijo Vegas.

La nueva oferta incluye unos 5,155 megawatts de energía solar y 3,693 megawatts de capacidad de almacenamiento de electricidad - que es más energía solar y almacenamiento de energía añadido en un año que el total de muchos estados. Texas también añadió 724 megawatts de gas natural y 616 megawatts de energía eólica.

La capacidad añadida ha contribuido a reducir el riesgo de situaciones de emergencia durante las horas de máxima demanda del 11.6% el invierno pasado al 8.7% este invierno, según la presentación de Vegas.

En una conferencia de prensa sobre la preparación para emergencias el martes, el gobernador Greg Abbott dijo que Texas está "totalmente preparado como estado para asegurarse de que tenemos la energía disponible para mantener la energía a través de cualquier tormenta que va a surgir."

Abbott también señaló la legislación que el estado aprobó para reforzar la red y el creciente suministro de energía. "Estamos trabajando sin descanso para asegurarnos de que el suministro eléctrico se mantiene independientemente del tipo de tormenta invernal que se produzca", afirmó.

ERCOT calcula que un megavatio de electricidad abastece a unos 250 hogares tejanos durante los picos de demanda, aunque algunos expertos en energía sostienen que los sistemas de calefacción menos eficientes de muchos hogares hacen que esa cifra sea menor.

Los esfuerzos de climatización también han reforzado la red de cara a este invierno, según Vegas. ERCOT ha llevado a cabo 2,892 inspecciones de instalaciones de generación y transmisión desde que la Legislatura de Texas codificó una serie de normas de climatización en 2021 después de Uri.

Los requisitos, dijo Vegas, han "cambiado notablemente el perfil de riesgo de la red ERCOT, particularmente durante las temporadas de invierno."

Aún así, señaló que las fuentes solares y eólicas producen menos energía en invierno, y que la demanda de energía aumenta con el frío.

Durante Uri, el frío extremo dejó fuera de servicio todo tipo de fuentes de energía en todo el estado, ya que se congelaron los aerogeneradores, los equipos de las centrales de gas y los equipos de suministro de gas natural.

Pooja Salhotra ha contribuido a este reportaje. Este artículo fue publicado originalmente por The Texas Tribune y distribuido en colaboración con The Associated Press.