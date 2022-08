El gobernador Abbott activa recursos estatales ante posibles impactos por las condiciones del tiempo

AUSTIN - El gobernador Greg Abbott ordenó el sábado la activación de los recursos estatales e instó a los tejanos a tomar las medidas adecuadas para prepararse para los impactos de los posibles desarrollos las condiciones del tiempo en el Golfo de México.

El Centro Nacional de Huracanes espera un potencial muy bajo para que se desarrolle un ciclón tropical a partir de un grupo de lluvias y tormentas eléctricas frente a la costa de Texas, pero las amenazas para la próxima semana incluyen lluvias significativas e inundaciones repentinas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional vislumbran grandes áreas de 1 a 4 pulgadas de lluvia, y algunas áreas del sur de Texas podrían experimentar de 4 a 6 pulgadas de lluvia.

"El estado de Texas está iniciando de manera proactiva medidas de preparación en previsión de fuertes lluvias para nuestras comunidades costeras y del sur de Texas", expresó el gobernador Abbott.

"Las agencias estatales están monitoreando las condiciones climáticas en desarrollo a lo largo de la costa y preparando medidas de respuesta integrales. Insto a los tejanos en estas regiones a permanecer atentos al clima y seguir las instrucciones de las autoridades locales para garantizar su propia seguridad y la de sus seres queridos".

La División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM, por sus siglas en inglés) está activando los recursos estatales, incluido el Servicio de Extensión de Ingeniería de Texas A&M - Texas A&M Task Force One- que incluye cuatro escuadrones de botes. Los activos de rescate de botes de Texas Parks and Wildlife también se están preparando para la movilización, de ser necesario.

RECURSOS ADICIONALES DISPONIBLES

TDEM ha puesto en espera recursos adicionales de las siguientes agencias para su activación:

Servicio Forestal de Texas A&M: cuadrillas de sierras y equipos de manejo de incidentes

Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas - Grupo de Trabajo de Emergencias Médicas de Texas: paquetes de clima severo

Departamento de Transporte de Texas: recursos para monitorear las condiciones de las carreteras

Departamento de Seguridad Pública de Texas - Patrulla de Carreteras de Texas: aeronave de búsqueda y rescate con capacidad de elevación y la Unidad Marina Táctica

Comisión de Servicios Públicos: recursos para monitorear cortes de energía y coordinación con proveedores de servicios públicos según sea necesario

¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR CUANDO LLEGA UNA TORMENTA?

Los tejanos pueden acceder al Centro de Huracanes de Texas visitando gov.texas.gov/hurricane para obtener más información sobre los pasos a seguir antes del clima tropical durante la temporada de huracanes, que incluyen:

Crear un plan de emergencia que incorpore a los miembros de la familia y las mascotas

Preparar un kit que contenga suministros de emergencia

Revisar las rutas de evacuación de huracanes

Revisar o renovar la cobertura de seguro contra inundaciones y verificar el riesgo de inundación

Anotarse en el registro de Asistencia de Emergencia del Estado de Texas (STEAR, por sus siglas en inglés)

Para obtener información adicional sobre recursos y consejos de seguridad, los tejanos pueden visitar tdem.texas.gov/individuals-family y ready.gov/hurricanes.