Corte Suprema de Texas mantiene la prohibición de tratamientos de afirmación de género en menores

La Corte Suprema de Texas confirmó el viernes la prohibición estatal de atención médica de afirmación de género para menores transgénero, rechazando las alegaciones de los padres de que viola su derecho a buscar atención médica para sus hijos.

El fallo de 8-1 del tribunal totalmente republicano deja en vigor una ley que ha estado en vigencia desde el 1 de septiembre de 2023.

Texas es el más grande de al menos 25 estados que han adoptado leyes que restringen o prohíben la atención médica de afirmación de género para menores transgénero.

La mayoría de esos estados enfrentan demandas, y la Corte Suprema de Estados Unidos acordó recientemente escuchar una apelación de la administración Biden que intenta bloquear las prohibiciones estatales sobre la atención que afirma el género.

El caso ante el tribunal superior involucra una ley de Tennessee que restringe los bloqueadores de la pubertad y la terapia hormonal para menores transgénero, similar a la ley de Texas.

La ley de Texas impide que los menores transgénero accedan a terapias hormonales, bloqueadores de la pubertad y cirugías de transición, aunque los expertos médicos dicen que esos procedimientos quirúrgicos rara vez se realizan en niños.

A los niños que ya habían comenzado a tomar los medicamentos ahora prohibidos se les tuvo que suspender de forma “médicamente apropiada”.

La demanda que cuestionó la ley de Texas argumentó que tiene consecuencias devastadoras para los adolescentes transgénero que no pueden obtener el tratamiento crítico recomendado por sus médicos y padres.

Un tribunal inferior dictaminó que la ley era inconstitucional, pero se le permitió entrar en vigor mientras la Corte Suprema del estado consideraba el caso.

Las restricciones a la atención médica son parte de una reacción más amplia contra los derechos de las personas transgénero, que abarcan todo, desde el acceso al baño hasta la participación en deportes.

A medida que más estados toman medidas para imponer restricciones a la atención médica, las familias de jóvenes transgénero se ven cada vez más obligadas a viajar fuera del estado para recibir la atención que necesitan en clínicas con listas de espera cada vez mayores.

Al menos 13 estados tienen leyes que protegen el cuidado de menores transgénero.

Más de 89,000 personas transgénero de entre 13 y 17 años viven en estados que limitan su acceso a la atención de afirmación de género, según una carta de investigación publicada en julio de 2023 en el Journal of the American Medical Association, aunque no todas las personas trans eligen o pueden realizarse estos tratamientos.

La atención de afirmación de género para los jóvenes cuenta con el apoyo de importantes organizaciones médicas, incluidas la Asociación Médica Estadounidense, la Academia Estadounidense de Pediatría, la Asociación Psiquiátrica Estadounidense y la Sociedad Endocrina.