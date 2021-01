Estalla polémica en megacentro de vacunación contra el COVID-19 en Dallas

Durante los primeros dos días de vacunación masiva de COVID-19 en el centro de vacunas Fair Park de Dallas, cientos de personas se presentaron para ser inmunizadas tras obtener citas ''válidas'' hechas por familiares y amigos, una situación que según los funcionarios del condado causó confusión y retrasos.

Según el juez del condado de Dallas Clay Jenkins, las personas que recibieron correos electrónicos de confirmación de citas del condado estaban reenviando esos correos electrónicos a amigos y familiares o copiando el enlace de la cita en boletines informativos vecinales o en redes sociales.

Jenkins lo comparó con personas que reciben entradas para conciertos falsificadas sin tener la culpa.

“El padre de alguien, que calificaba para la vacuna pero ya la había recibido en otro hospital, puso ese enlace en las redes sociales y lo puso en un boletín que se envió a un vecindario y la gente se registró a través de ese enlace. Hemos tenido cientos, tal vez 1,000 personas que se inscribieron en ese enlace y no recibieron una invitación directamente del condado", explicó Jenkins.

Inicialmente, el condado permitió que quienes se inscribieran a través de los enlaces reenviados recibieran una vacuna, mientras solucionaban la confusión.

Este miércoles el condado dijo que las personas que programen una cita fuera del enlace reenviado y no la reciben directamente del Departamento de Salud del condado Dallas, no tienen citas válidas y serán rechazadas en la puerta. Un funcionario también dijo que el problema se ha solucionado y ya no debería repetirse.

Hay muchas personas del grupo 1B que no saben navegar en internet o no tienen acceso a una computadora.

Una mujer de Frisco de unos 60 años nos dijo que ella y su esposo reservaron una cita después de que un compañero de trabajo compartiera el enlace. Llegaron a Fair Park a las 5:30 a. m. del miércoles creyendo que tenían la vacuna agendada y terminaron siendo rechazados unas horas después.

Dijo que entiende lo que sucedió, pero la confusión masiva que rodea al proceso de implementación en Texas solo está generando más problemas.

Autoridades enfatizaron que, una vez registrado, cada solicitante recibirá un correo electrónico en los días posteriores confirmando que está en la lista de espera.

Una vez que sea elegible para recibir una vacuna, el condado le notificará de una cita con un correo electrónico, mensaje de texto o llamada utilizando la información de contacto que proporcionó en su registro.

Por otro lado hay otro problemas ya que personas de la tercera edad han manifestado que no saben cómo inscribirse a través de los sitios en internet. Algunos no dominan herramientas tecnológicas o en el peor de los casos, no tienen ni computadora o teléfono inteligente.

Las autoridades dijeron que habilitarán una línea telefónica.