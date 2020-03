Confirman caso de COVID-19 en Laredo

LAREDO- La ciudad de Laredo confirmó en la noche del lunes un caso del novel coronavirus COVID-19.

Los resultados fueron reportados a la ciudad por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) luego de que se recolectaran muestras al paciente y se enviaran a un laboratorio en San Antonio.

Conforme a la ciudad de Laredo, la persona se encuentra bajo cuarentena mientras que el Departamento de Salud de Laredo y los CDC continúan investigando este caso.

Según la ciudad, se trata de un caso de transmisión comunitaria puesto que la persona no ha viajado a las áreas afectadas por este virus.

Hasta el momento, este ha sido el unico caso confirmado de seis que esperaban resultados por parte de los CDC. Hasta el lunes en la tarde, hay un caso confirmado (el ya mencionado) y otro que resultó ser negativo. Autoridades aún están a la espera de cuatro casos.

Por lo pronto, autoridades exhortaron a la comunidad de continuar practicando buenos hábitos de higiene, evitar lugares concurridos y permanecer en la casa.

Además, afirmaron que no hay escasez de productos en los supermercados, pues están siendo abastecidos diariamente. No obstante, la ciudad dijo que no hagan compras de pánico, solamente consuman lo que regularmente compran.

Se espera que el Departamento de Salud de Laredo tenga una conferencia de prensa el martes para dar una actualización sobre estos casos. De tener alguna pregunta, puedes comunicarte con el Departamento de Salud de Laredo al 956-795-4954.