“Bajo amenaza” rara flor silvestre de Texas: hacen llamado para conservarla

SAN ANTONIO, Texas. - El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos catalogó a la "bracted twistflower", una rara flor silvestre nativa de Texas, como amenazada y ahora estará protegida bajo la ley de especies en peligro de extinción.

La" Bracted Twistflower" es una planta anual que florece en primavera y tiene llamativas flores de color púrpura lavanda que proporcionan néctar y polen para las especies de abejas nativas.

"Actualmente no está en peligro, pero está rumbo a peligro de extinción. O sea que en el futuro previsible, es probable que que su estado va a disminuir hasta que esté en peligro de extinción. Entonces, la importancia de nombrarlo bajo amenaza es que aún tenemos tiempo poner en práctica programas de conservación", dijo Chris Best, botánico estatal del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU.

De acuerdo con Best, los únicos sitios donde se ha encontrado esta flor es en el centro de Texas, específicamente en los condados de Bexar, Travis, Hays, Medina y Uvalde.

"Se considera una especie amenazada porque muchas de sus poblaciones se han perdido debido al desarrollo, la sobrepoblación de venados de cola blanca, la invasión del cedro, entre otros", dijo Best.

El experto explicó que las ciudades de Austin y San Antonio están monitoreando las poblaciones en tierras protegidas con el fin de que futuras generaciones puedan disfrutar de ellas.

LO QUE ESTIPULA LA LEY PARA PROTEGER LA FLOR DE TEXAS

Al ser catalogada como amenazada, bajo la ley se prohíbe la remoción, corte, excavación o daño o destrucción de la especie en tierras protegidas por el gobierno federal.

"Lo que dice la ley es que tierras bajo jurisdicción federal, por ejemplo un parque nacional o una reserva ecológica nacional, estos son terrenos federales, ahí es donde no se permite cortar, excavar para proteger la flor. Entonces en un terreno privado donde se encuentra la flor, pues lamentablemente no existe esa protección y una persona la podría hacer desarrollar un no apartamento, por ejemplo en un caso", explicó Best.

Best exhortó a las personas propietarias de terrenos conocer si tienen estas flores y protegerlas.

Al momento, hay nueve áreas ocupadas designadas para la flor que ya están gestionadas para la conservación de la especie, incluidos aproximadamente 345 acres en tierras estatales en el Parque Estatal Garner; aproximadamente 714 acres en terrenos administrados por el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Austin y aproximadamente 513 acres en terrenos administrados por el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de San Antonio.

"Yo pienso que la conservación de la flora nativa es mucho más que lo que dice la ley. Para mi es importante porque debemos, los seres humanos que tenemos el poder de cambiar todo, debemos sentir una responsabilidad para proteger lo que es lo que existe en nuestra tierra", dijo Best.