Autoridades federales planean investigar los apagones masivos de Texas

Los reguladores federales han abierto una investigación sobre las causas de los apagones masivos en Texas, de acuerdo a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) que confirmó que investigará junto con la Corporación de Fiabilidad Eléctrica de Estados Unidos. La FERC es la misma agencia que examinó el último gran apagón invernal ocurrido en Texas en 2011 y que luego ofreció recomendaciones destinadas a evitar que se repitiese en el futuro.

El miércoles un grupo de congresistas del norte de Texas envió una carta exigiendo respuestas de ERCOT, la agencia que administra la red eléctrica del estado, en la que además exige conocer cómo se prepararon ante las tormentas.

Por otra parte, NBC 5 Investigates halló nueva información que revela que a menos de una semana antes de la tormenta los funcionarios de ERCOT aseguraron que las plantas de energía del estado estaban listas para resistir el mal tiempo, lo que generó más preguntas sobre cómo podría ocurrir una falla masiva en el sistema de energía del estado.

Durante la tormenta ERCOT dijo que el 40% de los generadores del estado, cuatro de cada 10, se desconectaron. Esos generadores cuentan con 46,000 megavatios de energía, suficiente electricidad para abastecer a aproximadamente 9,2 millones de hogares.

"Creo que es seguro decir que los esfuerzos de adecuación han fracasado, no han podido mantener la capacidad durante este tiempo extremo", dijo Jesse Jenkins, experto en energía del Centro de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Princeton.

Jenkins dijo que las preguntas clave para los investigadores incluirán qué hicieron los operadores de plantas de energía para proteger los equipos del frío y qué hizo ERCOT para asegurarse de que esas plantas estuvieran listas.

“Y después de las últimas decisiones y apagones continuos en 2011, se suponía que se habían hecho esfuerzos para adecuar el sistema contra el frío. Y está claro que esos esfuerzos no estuvieron a la altura del reto”, dijo Jenkins.

NBC 5 Investigates encontró en internet registros de reuniones de ERCOT que mostraban, a solo cinco días antes de la tormenta, que el presidente ejecutivo Bill Magness aseguró a la junta directiva del grupo en una reunión lo siguiente: "estamos listos para las gélidas temperaturas que se avecinan".

Además aseveró que la agencia había emitido un aviso a las plantas de energía para garantizar que se acondicionaran adecuadamente para el invierno. En septiembre, la evaluación anual de invierno de ERCOT, diseñada para garantizar que el estado esté preparado para la temporada, aseguró al público que habría suficiente energía para satisfacer la demanda máxima.

Pero luego, cuando llegó el frío intenso, decenas de centrales eléctricas quedaron fuera de servicio, poniendo en peligro a millones de tejanos.

En una conferencia de prensa el miércoles, NBC 5 Investigates preguntó a Magness cómo se puede confiar en él y su agencia después de asegurarle al público que el estado estaba preparado. El respondió diciendo que "las personas en las que la gente de Texas realmente necesita confiar para sacarnos de esta crisis son los operadores que trabajan en turnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana para tomar decisiones que mantendrán el sistema seguro".

"La responsabilidad se puede evaluar muy pronto", añadió.

NBC5 Investigates también intentó comunicarse con Sally Talberg, la presidenta de la junta directiva de ERCOT, que supervisa a la agencia pero no devolvió la llamada y un portavoz dijo que ningún miembro de la junta estará disponible para entrevistas porque su prioridad es restaurar el servicio en este momento.

ERCOT confirmó el miércoles que no tiene reglas obligatorias para exigir que las plantas de energía se preparen para el invierno, solo pautas voluntarias. Además explicaron que las empresas generadoras de energía tienen incentivos para estar preparadas, porque no pueden ganar dinero si no pueden producir electricidad.

Un grupo que representa a los generadores de energía, Texas Competitive Power Advocates, emitió un comunicado diciendo que las plantas de energía de hecho estaban preparadas para el invierno y listas para la tormenta, pero que el clima que ha visto el estado no ha tenido precedentes.