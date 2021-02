Abogado vinculado al Fiscal General de Texas asegura encontró un dispositivo de rastreo en su camioneta

DALLAS.- Un abogado de Texas asegura encontró un dispositivo de rastreo en su camioneta durante una creciente batalla judicial con un empresario en el centro de una investigación del FBI sobre el Fiscal General Ken Paxton.

En una presentación judicial el lunes, Steve Lemmon no ofreció evidencia de cómo el rastreador llegó a estar en su camioneta y reconoció no saber quién lo puso allí. Pero dijo que "el rastreador claramente parece estar relacionado" con su caso con Nate Paul y que otras personas a quienes el desarrollador de bienes raíces ve como "adversarios comerciales" también encontraron rastreadores.

Por lo general, es un delito que cualquier persona que no sea la policía coloque un rastreador en el vehículo de otra persona en Texas. Si bien los orígenes de los dispositivos no están claros, su descubrimiento agrega intriga teñida de espionaje al embrollo en torno a Paxton y Paul.

Una persona familiarizada con el asunto dijo que el FBI está investigando el origen de los dispositivos de rastreo. La persona habló bajo condición de anonimato porque la investigación está en curso. El FBI se negó a comentar.

El abogado de Paul, Michael Wynne, calificó la sugerencia de que su cliente tenía algo que ver con los dispositivos como "impactante". Durante el testimonio jurado el año pasado, se opuso y le dijo a Paul que no tenía que responder muchas preguntas, incluidas las sobre rastreadores.

"No tengo absolutamente ninguna razón para creer que el Sr. Paul tendría algo que ver con algo así y esperaría que el Sr. Lemmon tuviera pruebas de sonido antes de hacer ese tipo de alegaciones incendiarias", dijo Wynne a The Associated Press.

Lemmon, quien se negó a comentar, dijo en el expediente judicial que el FBI tiene la "custodia" del dispositivo encontrado en su camioneta.

Paul ha estado bajo investigación del FBI desde al menos 2019. El año pasado, lanzó una campaña de contraacusaciones contra los agentes, jueces federales y otros, incluido el cliente de Lemmon. Paxton contrató a un abogado externo para investigar estas denuncias en septiembre, lo que llevó a ocho de sus principales oficiales a denunciarlo al FBI, que luego abrió una investigación sobre él.

Paxton ha negado ampliamente las irregularidades. Su abogado defensor, Philip Hilder, se negó a comentar cuando se le preguntó sobre los dispositivos de rastreo el lunes.

Keith Byers, un abogado en el área de Houston que anteriormente supervisó casos de corrupción pública del FBI, dijo que la instalación ilegal de rastreadores sería inusual en Estados Unidos, incluso para las pandillas callejeras y los carteles de la droga.

"Cualquiera que recurra a la instalación de dispositivos de rastreo ilegales en los vehículos de sus adversarios está muy motivado, desesperado, inestable o completamente ajeno a las consecuencias", dijo Byers.

Paul, que emplea a una mujer con la que Paxton supuestamente tuvo una relación extramarital, enfrenta demandas de acreedores y socios comerciales descontentos en todo el país.

Entre sus desafíos legales se encuentra una demanda de una organización sin fines de lucro de Austin que tiene una participación financiera en el negocio de Paul. Lemmon representa al supervisor designado por el tribunal para algunas de las empresas de Paul y ha desempeñado un papel importante en el litigio contencioso.

Lemmon reveló que encontró el dispositivo de rastreo en un informe trimestral que el supervisor presentó en la demanda de la Fundación Roy F. y Joann Cole Mitte.

El verano pasado, la oficina de Paxton intervino en ese caso, una medida que algunos de sus ayudantes dijeron en una demanda de denunciantes que tenía como objetivo inadecuado forzar una resolución a favor de Paul. Varias semanas después, Paxton contrató a un abogado defensor de Houston para investigar las afirmaciones no corroboradas de Paul de que el cliente de Lemmon y el abogado de la fundación eran parte de una elaborada conspiración para robar $ 200 millones en propiedades de Paul.

Wynne dijo que las afirmaciones de Lemmon sobre los dispositivos de rastreo "son otro intento de distraer la atención del esquema financiero fraudulento". Lemmon ha desestimado las acusaciones de Paul como "ridículas".

El abogado que Paxton contrató para investigar las afirmaciones del desarrollador era un graduado de la facultad de derecho en 2015 sin experiencia fiscal y conexiones con Wynne.

Paxton abandonó la investigación en octubre después de que se hicieran públicas las acusaciones de soborno y abuso de poder en su contra. Seis días después, dijo Lemmon, un mecánico encontró el dispositivo de rastreo mientras realizaba el mantenimiento de rutina.

Lemmon dijo que el FBI todavía tiene el rastreador y que los agentes solicitaron reunirse con él, su cliente y su socio legal la semana después de que lo encontró. En la reunión, dijo Lemmon, se enteraron de que Paul le había pedido a Paxton que investigara las acusaciones de conspiración del desarrollador.

Dos semanas después, Lemmon le preguntó a Paul sobre el rastreo de dispositivos bajo juramento. Hizo una serie de preguntas sobre si Paul alguna vez puso un rastreador en el vehículo de cualquier persona involucrada en un caso judicial con él, según una transcripción de la declaración obtenida por AP.

Wynne dijo que las preguntas eran irrelevantes para el caso, además de "acosar e insultar". Le dijo a Paul que no tenía que responder.