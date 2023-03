Apple presentó el martes Apple Pay Later, que permitirá a los usuarios dividir las compras en cuatro pagos repartidos en el transcurso de seis semanas.

Affirm, que también ofrece software de compra ahora y pago después, cerró con una caída del 7% por la noticia.

Los usuarios de Apple Pay Later podrán administrar, rastrear y pagar sus préstamos en su Apple Wallet, dijo la compañía en un comunicado. Las personas pueden solicitar préstamos de Apple Pay Later de entre $ 50 y $ 1,000 y usarlos para compras en la aplicación y en línea realizadas a través de comerciantes que aceptan Apple Pay. Los pagos no tienen intereses ni comisiones.

El programa de cuotas de Mastercard habilita Apple Pay Later, por lo que los comerciantes que ya aceptan Apple Pay no necesitarán realizar ningún cambio para implementar el software para sus clientes.

Los usuarios pueden solicitar un préstamo dentro de la aplicación Apple Wallet sin que afecte su puntaje de crédito, dijo Apple. Una vez que seleccionen el monto que les gustaría retirar, se realizará una extracción de crédito suave para asegurarse de que estén en "una buena posición financiera" para obtener un préstamo, según el comunicado.

Apple invitará a personas seleccionadas a acceder a una versión preliminar de Apple Pay Later el martes, y la compañía dijo que planea expandir el acceso a todos los usuarios elegibles en los próximos meses.

Los usuarios aprobados verán una opción de "Pagar después" mientras usan Apple Pay para pagar en línea y en aplicaciones en iPhones y iPads. También podrán solicitar un préstamo directamente al finalizar la compra. Apple dijo que las compras que utilicen el software se autenticarán mediante Face ID, Touch ID o un código de acceso.

La compañía dijo que los usuarios pueden ver el monto adeudado de sus préstamos existentes, así como el monto total adeudado en los próximos 30 días, en Apple Wallet. Se les pedirá a los usuarios que vinculen una tarjeta de débito como método de pago del préstamo. No se aceptarán tarjetas de crédito.

"Opciones de pago más transparentes y flexibles que pueden desplazar a las tarjetas de crédito son buenas para los consumidores, especialmente cuando no tienen cargos ocultos o atrasados", dijo un portavoz de Affirm.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ashley Capoot para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.