AirTags y un iPhone de corlor púrpura: Apple revela sus nuevos productos

Muchos podemos estar sufriendo de fatiga por eventos virtuales después de un año de videollamadas, pero no Apple, que está anunciando este martes nuevos productos en lo que parece ser un evento en línea sin los iPhone.

Tim Cook inició el primer evento de este tipo para la compañía en 2021 al anunciar que Apple lanzará un servicio de suscripción de podcast el próximo mes para contenido premium, lo que coloca a la compañía aún más frente a Spotify y otros competidores en las guerras de transmisión de audio. Apple también introdujo un nuevo color púrpura para su iPhone 12.

La compañía mostró los AirTags tan esperados, que parecen ser dispositivos de rastreo del tamaño de una moneda que puede pegar en cosas que no quiere perder: su tortuga, su teléfono, su taza de café o quizás niños pequeños. Con un precio de $29 por uno o $99 por cuatro, los AirTags estarán en los estantes de las tiendas el 30 de abril.

Los analistas esperan nuevos iPads y probablemente nuevas versiones en color del iMac. Apple también puede usar el evento para anunciar una actualización de software que permitiría a los usuarios bloquear las aplicaciones de Snoopy para que no recopilen información personal. Con frecuencia, estos datos se recopilan de todos los usuarios de teléfonos inteligentes para ayudar a vender anuncios digitales, sin obtener su permiso explícito para seguir sus actividades en línea y su paradero.

Facebook se ha resistido ferozmente a la herramienta de privacidad y ha enmarcado las próximas restricciones como una amenaza para las pequeñas empresas que dependen de la publicidad para financiar sus servicios digitales.

Hasta ahora, Apple solo ha dicho que la nueva protección, conocida como Transparencia de seguimiento de aplicaciones, saldrá a principios de la primavera como parte de una actualización de software gratuita para el iPhone.

Y si bien es posible que esté cansado de ver las cabezas adormecidas de sus compañeros de trabajo en rectángulos tipo Brady Bunch en su monitor, los lanzamientos de productos de Apple, incluso los virtuales, son de una raza diferente, dice el analista de Wedbush Daniel Ives.

"En este entorno virtual, los lanzamientos de productos de Apple han tenido mucho éxito en atraer a los desarrolladores y consumidores en torno a su nueva línea de productos", dijo Ives. "Apple es una marca única y los lanzamientos de productos, incluso virtualmente, son el eje".

Además de los iPads, incluidas las actualizaciones para el iPad Pro, el iPad mini y el iPad de bajo costo, Ives también predice un nuevo Apple Pencil, un lápiz óptico para arte y escritura a mano alzada con ciertos modelos de iPad, y algunas sugerencias sobre el nuevo AirPods 3 inalámbrico auriculares que espera que se lancen en un evento virtual separado a principios del verano.

Luego, en el otoño, Apple probablemente llevará a cabo su tan esperado evento de iPhone, presentando el iPhone 13. Aún no ha dicho si será en persona o no, pero para los millones de fanáticos de Apple, desarrolladores y otros que sintonizan en sus eventos en línea de todos modos, es probable que no importe.

"La audiencia de los lanzamientos de productos de Apple es de decenas de millones, lo que habla de la emoción que han traído estos eventos virtuales, aunque no puede igualar la sensación de Broadway de una presentación en vivo de Cupertino", dijo Ives.