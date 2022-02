Un debate diferente sobre la vacuna contra el COVID-19: ¿Necesitamos una nueva receta?

NUEVA YORK - Las vacunas COVID-19 están salvando un número incalculable de vidas, pero no pueden detener el caos cuando un nuevo mutante enormemente contagioso irrumpe en escena, lo que hace que la gente se pregunte: ¿Necesitaremos refuerzos cada pocos meses? ¿Una nueva receta de vacuna? ¿Un nuevo tipo de vacuna por completo?

Eso está lejos de resolverse, pero dado que las vacunas siguen haciendo su trabajo principal, muchos expertos advierten que no se debe poner el listón demasiado alto.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Necesitamos repensar colectivamente cuál es el objetivo de la vacunación”, dijo el Dr. Daniel Kuritzkes, jefe de enfermedades infecciosas del Brigham & Women’s Hospital. “No es realista… creer que cualquier tipo de vacunación va a proteger a las personas de infecciones, de enfermedades sintomáticas leves, para siempre”.

Si el objetivo es prevenir enfermedades graves, "es posible que no necesitemos ajustar tanto las vacunas cada vez que llega una nueva variante".

El virus esencialmente cambia de forma a medida que muta, sin forma de saber qué tan mala será la próxima variante. Ya está circulando una subvariante de Ómicron con sus propias mutaciones únicas. Se están realizando investigaciones para crear vacunas de próxima generación que puedan ofrecer una protección más amplia contra futuros mutantes, pero no estarán listas en el corto plazo.

La solución inmediata: llevar las vacunas de hoy a más brazos “reducirá las oportunidades de que el virus mute y genere nuevas letras griegas de las que luego tengamos que preocuparnos”, dijo Jennifer Nuzzo del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud.

La vacuna podría estar disponible en semanas para esos menores

POR QUÉ LA INMUNIDAD NO ES PERFECTA

El trabajo de bloquear la infección recae en los anticuerpos, que se forman después de la vacunación o de un ataque previo con COVID-19, listos para defenderse la próxima vez que alguien esté expuesto.

Un problema: las mutaciones cambian la apariencia de la proteína de pico que cubre el coronavirus de manera muy similar a como un ladrón cambia de disfraz para evadir la captura. Es por eso que Ómicron fue más capaz de pasar esa primera defensa que las variantes anteriores: su recubrimiento de picos era más difícil de reconocer para los anticuerpos existentes.

Además, el sistema inmunitario no está diseñado para estar en un estado constante de alerta máxima, por lo que los anticuerpos que evitan las infecciones disminuyen con el tiempo. Varios meses después de dos dosis de las vacunas Pfizer o Moderna, las personas tenían poca protección contra una infección Ómicron, como resultado tanto de la disminución de los anticuerpos como de la mutación de la variante.

Afortunadamente, diferentes soldados del sistema inmunitario llamados células T son clave para evitar que una infección se convierta en una enfermedad grave, y esa protección dura más porque las células T reconocen otras partes del virus que no mutan tan fácilmente.

Conoce aquí los detalles

UNA TERCERA DOSIS IMPORTA

Después de un refuerzo, la protección contra la enfermedad sintomática de Ómicron es de alrededor del 70%, no tan buena como la protección del 94% observada con variantes anteriores que se asemejaban más a la vacuna pero que eran altamente efectivas. Es importante destacar que el refuerzo también fortaleció aún más la protección contra enfermedades graves.

Los investigadores están rastreando de cerca si los anticuerpos que combaten las infecciones permanecen más tiempo después de una tercera dosis, pero en algún momento, se garantiza que esos niveles disminuirán nuevamente. Las llamadas células de memoria pueden producir más la próxima vez que el cuerpo sienta que las necesita.

Aún así, Israel está ofreciendo una cuarta dosis a algunas personas, incluidas las de 60 años o más, y está considerando dar el refuerzo adicional a todos los adultos.

El debate es si el refuerzo repetido es realmente el mejor enfoque, especialmente porque es menos probable que se formen nuevas variantes aterradoras una vez que más de la población mundial reciba las vacunas iniciales.

El refuerzo interminable solo para mantener los niveles de anticuerpos constantemente altos "no es una estrategia de salud pública que funcione", dijo el Dr. Paul Offit, experto en vacunas del Hospital de Niños de Filadelfia.

Pfizer y Moderna están probando refuerzos específicos de omicron en algunos adultos estadounidenses, aunque no está nada claro si las autoridades abandonarían una receta de vacuna que ha demostrado salvar vidas por una versión modificada con la esperanza de que haya menos infecciones. Es técnicamente posible preparar una sola inyección con dos tipos de vacunas, pero, una vez más, tendrían que demostrar que la mezcla no debilita la protección original contra enfermedades graves.

Muchos cayeron en el engaño por proteger a sus hijos

NUEVOS ENFOQUES EN PROCESO

Pase lo que pase con Ómicron, está claro que el coronavirus llegó para quedarse y los Institutos Nacionales de Salud de EEUU están financiando alrededor de $43 millones en proyectos para desarrollar las llamadas vacunas "pan-coronavirus" que prometen proteger contra más de un tipo. Una posibilidad: nanopartículas que transportan fragmentos de proteínas de punta de cuatro a ocho versiones diferentes del virus en lugar del tipo único de las vacunas actuales.

Es una idea tentadora, pero el jefe de enfermedades infecciosas de los NIH, el Dr. Anthony Fauci, lo calificó como un esfuerzo de años. “No quiero que nadie piense que las vacunas contra el coronavirus están literalmente a la vuelta de la esquina”, dijo.

Un enfoque posiblemente más directo: crear vacunas contra el COVID-19 que puedan inyectarse en la nariz para formar anticuerpos listos para combatir el virus justo donde lo encontramos por primera vez. Las vacunas nasales son más difíciles de desarrollar que las versiones inyectadas, pero se están realizando intentos, incluido un gran estudio que acaba de anunciar Bharat Biotech de India.

Para algunos dueños de negocios, la decisión de la Corte Suprema pone un peso adicional sobre sus hombros. Entérate por qué.

LA PROTECCIÓN VARÍA GLOBALMENTE

Para complicar cualquier posible cambio en la estrategia de vacunas, está la triste realidad de que solo el 10% de las personas en países de bajos ingresos han recibido al menos una dosis de vacuna. Además, estudios recientes muestran que algunos tipos de vacunas utilizadas en todo el mundo parecen más fáciles de evadir que otras para Ómicron, lo que significa que es posible que sea necesario adaptar las estrategias de refuerzo.

Los investigadores de la Universidad de Yale no encontraron anticuerpos dirigidos contra omicrones en la sangre de las personas que recibieron dos dosis de la vacuna fabricada por Sinovac de China. Después de esas inyecciones iniciales con un refuerzo de Pfizer, un tipo de vacuna muy diferente, ayudó pero no lo suficiente, solo aumentó los niveles de anticuerpos a la cantidad que vieron los receptores de Pfizer que no recibieron un refuerzo.

Eclipsar todas estas preguntas es que "no sabemos cómo predecir la próxima cepa", dijo el Dr. Jesse Goodman de la Universidad de Georgetown, exjefe de vacunas de la Administración de Drogas y Alimentos. Quiere ver una estrategia global que defina el desencadenante de cualquier cambio de vacuna. “De lo contrario, vamos a tener un público confundido, nuevamente”.