Urgen por vacunas contra el COVID-19, la gripe y el RSV ante temporada de virus respiratorios

Por primera vez este otoño, habrá tres vacunas diferentes contra las mayores amenazas de virus respiratorios: un nuevo refuerzo de COVID-19, la vacuna anual contra la gripe y dos vacunas RSV para adultos mayores.

El martes, los funcionarios estatales de salud instaron a los estadounidenses elegibles a vacunarse antes de lo que muchos creen que podría ser una intensa temporada respiratoria de invierno, especialmente después de varios años de actividad viral impredecible.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

"Estamos muy, muy preocupados por la próxima temporada pan-respiratoria", dijo el Dr. Marcus Plescia, director médico de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales, durante una conferencia de prensa el miércoles. ASTHO es un grupo que representa a las agencias de salud pública a nivel nacional.

Sin embargo, lo que no está claro es cuándo los estadounidenses deben vacunarse, en particular la vacuna Covid actualizada que se enfocará en la variante del virus XBB. El grupo no pudo decir con certeza cuándo recibir esa toma, ya que no ha sido aprobada.

Para más información, visita NBCNews.com.