La FDA aprueba el primer anticonceptivo oral diario sin receta

WASHINGTON — La FDA aprobó el primer anticonceptivo oral diario sin receta.

Este jueves, la Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó la tableta Opill (norgestrel) para uso sin receta para prevenir el embarazo, el primer anticonceptivo oral diario aprobado para su uso en EEUU sin receta médica.

Sin embargo, las personas que quieran tomar el medicamento de los estantes de las tiendas tendrán que esperar un poco más. El fabricante de Opill, HRA Pharma de Perrigo, dijo que no espera que esté disponible hasta "principios de 2024".

HRA Pharma aún no ha revelado cuánto costará la píldora de venta libre. El precio deberá ser muy bajo, dicen los expertos, porque los medicamentos de venta libre generalmente no están cubiertos por el seguro.

La aprobación de esta píldora anticonceptiva oral de progestágeno brinda una opción para que los consumidores compren medicamentos anticonceptivos orales sin receta en farmacias, tiendas de conveniencia y supermercados, así como en internet, según la FDA.

Opill, también conocida como la "minipíldora", contiene una hormona, la progestina, y se toma a diario. Fue aprobado por primera vez por la FDA con receta en 1973.

Opill debe tomarse a la misma hora todos los días; la adherencia al uso diario a la misma hora del día es importante para la eficacia de la píldora. El uso de medicamentos que interactúan con Opill puede resultar en una disminución de su eficacia o del otro medicamento, o de ambos, lo que puede resultar en un embarazo no deseado, advirtió la Administración de Medicamentos y Alimentos.

Los efectos secundarios más comunes de Opill incluyen sangrado irregular, dolores de cabeza, mareos, náuseas, aumento del apetito, dolor abdominal, calambres o hinchazón, de acuerdo al informe de la FDA.

Opill no debe ser utilizado por aquellas personas que tienen o alguna vez han tenido cáncer de mama. Los consumidores que tienen cualquier otra forma de cáncer deben consultar a un médico antes.

Opill tampoco debe usarse junto con otro producto anticonceptivo hormonal, como otra tableta anticonceptiva oral, un anillo vaginal, un parche anticonceptivo, un implante anticonceptivo, una inyección anticonceptiva o un DIU (dispositivo intrauterino), según el reporte de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU.

Opill no se debe usar como anticoncepción de emergencia y no previene el embarazo después de tener relaciones sexuales sin protección. Los anticonceptivos orales no protegen contra la transmisión del VIH, el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual como la clamidia, el herpes genital, las verrugas genitales, la gonorrea, la hepatitis B y la sífilis, dijo la FDA.

La FDA concedió la aprobación a Laboratoire HRA Pharma, recientemente adquirida por Perrigo Company plc.

El plazo para la disponibilidad y el precio de este producto sin receta lo determina el fabricante. Otras formulaciones y dosis aprobadas de otros anticonceptivos orales permanecerán disponibles solo con receta médica.

“La aprobación de hoy marca la primera vez que un anticonceptivo oral diario sin receta será una opción disponible para millones de personas en Estados Unidos”, dijo Patrizia Cavazzoni, M.D., directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA. “Cuando se usa según las indicaciones, la anticoncepción oral diaria es segura y se espera que sea más eficaz que los métodos anticonceptivos sin receta actualmente disponibles para prevenir embarazos no deseados”.

La FDA dijo que está aprobando la versión de venta libre para todos los usuarios en edad reproductiva, incluidos los adolescentes, una medida que se espera elimine las barreras de acceso y reduzca el riesgo de embarazos no deseados.

Casi la mitad de los 6.1 millones de embarazos en EEUU cada año no son deseados, según la FDA.

"Cuando se usa según las indicaciones, la anticoncepción oral diaria es segura y se espera que sea más eficaz que los métodos anticonceptivos sin receta actualmente disponibles para prevenir embarazos no deseados", dijo en un comunicado la Dra. Patrizia Cavazzoni, directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA.

La medida de la FDA se produce aproximadamente dos meses después de que un comité asesor externo votara por unanimidad para recomendar que Opill esté disponible sin receta.

Las píldoras anticonceptivas de venta libre ya están en más de 100 países, según Free the Pill, un grupo de defensa dedicado a educar sobre el control de la natalidad.

Una encuesta de 2022 de KFF, anteriormente conocida como Kaiser Family Foundation, encontró que más de las tres cuartas partes de las mujeres en edad reproductiva estaban a favor de que las píldoras anticonceptivas estuvieran disponibles sin receta. Según la encuesta, la principal razón para respaldar el cambio de medicamentos recetados a medicamentos de venta libre fue la conveniencia.

Esta historia fue escrita por TELEMUNDO Digital con traducción al español de una parte del reporte de NBC News.