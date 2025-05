“Quedé en shock”: Dayanara Torres sobre su desconcertante diagnóstico de cáncer de piel

La actriz, modelo y exMiss Universo puertorriqueña, Dayanara Torres, compartió más sobre un capítulo personal de su vida. Torres sobrevivió a un melanoma en etapa 3.

“Ningún ser humano quiere oír la palabra cáncer'”, dijo sobre su diagnóstico. “Cuando me pasó, quedé en shock total. No tenía ni idea de lo que me estaba pasando”.

Torres, como muchos otros, pensaba que el melanoma sería un cáncer fácil de curar: bastaba con cortar un lunar y listo.

“No es así. Esperé demasiado para hacerme una revisión porque, primero, soy mamá y siempre estoy cuidando de todos, especialmente de mis hijos”, dijo. Estaba en la parte posterior de mi pierna, así que no lo veía todo el tiempo. Pasaron casi siete años antes de que pudiera revisarlo, y para entonces ya se había extendido a mis ganglios linfáticos. Por eso estaba en etapa tres.

El melanoma es el tipo de cáncer de piel más mortal. Desde su diagnóstico, Torres ha usado su plataforma, con más de 1.7 millones de seguidores en redes sociales, para inspirar a otros a actuar.

Lo que ahora se conoce como "El Efecto Dayanara" ha animado a los latinos e hispanos a hacerse la prueba.

“Creemos que somos lo suficientemente fuertes o que simplemente no nos va a pasar”, dijo Torres.

“Quizás sea porque soy de Puerto Rico, una isla, y existe la mentalidad de que solo les pasa a las personas de piel oscura, o que no les pasa si no se exponen mucho al sol. Pero me pasó. Tengo la piel clara. Nunca me expongo al sol”.

Y cuando está al sol, Torres usa ropa con protección solar FPS 50. Se ha asociado con la marca de ropa Coolibar para compartir su mensaje y reinventar el tradicional lazo negro de concienciación sobre el melanoma en un azul frío.

“Podría haber optado por no hablar de ello”, dijo Torres sobre su experiencia. “Pero sentí la necesidad de difundir el mensaje”.

