Valle del Río Grande, entre las áreas con más personas vacunadas contra COVID-19 en Texas

La región del Valle del Río Grande se encuentra entre las áreas con más personas vacunadas contra el COVID-19 en Texas y todo fue gracias a un trabajo en equipo nos dijeron los expertos en la salud, ya que hicieron todo lo posible para que inmunizar a la comunidad.

Al principio, personas tenían que esperar por horas para recibir la vacuna contra el coronavirus, mientras que autoridades hacían los posible porque estas estuvieran disponibles.

“Fuimos entre los más impactados en dolor y muerte. Hemos sido los más beneficiados en cuestión con la vacuna,” dijo el Dr. Iván Meléndez, autoridad de salud del condado Hidalgo.

Mediante clínicas de vacunación, el condado Hidalgo logró inmunizar a más de 100 personas al mismo tiempo el hospital DHR Health, lo que abrió aún más las posibilidades de vacunación al organizar clínicas masivas, donde se ha llegado a inmunizar a más de 3,000 personas al día.

“Ya estábamos trabajando arduamente para salvar a los pacientes con coronavirus, y la operación y organización de las clínicas era aparte. Requirió de mucha coordinación y de muchas personas para que esto fuera posible, pero el vacunar a un gran número de personas también era nuestra prioridad,” sostuvo el Dr. Robert Martínez, jefe médico en DHR Health.

De acuerdo con el Departamento de Servicios de Salud de Texas, más de 10 millones de personas han sido vacunadas en el estado, y la región del Valle del Río Grande está dentro del porcentaje con más personas vacunadas.

“Sabemos que tenemos ya aproximadamente 45% ya de la población vacunada y probablemente un 20 a 25% de la población ya tiene inmunidad, ya estamos hablando de un 60 a 65% de las personas que tiene algún tipo de inmunidad,” indicó el Dr. Meléndez.

A pesar de que haber mayor disponibilidad de la vacuna, entre un 10%y 12% de las personas han optado por no vacunarse.

“Es muy importante que todos estén vacunados, hasta llegar al 100%. No causa ningún daño, la verdad somos muy afortunados de tenerla, no deberían de tener una razón para no vacunarse,” reiteró el Dr. Martínez.

Más de 21 millones de vacunas han sido enviadas a Texas, las cuales están disponibles para personas desde los 12 años en adelante.

“Hemos vistos que como no han ocurrido efectos secundarios tan dramáticos como se habían descrito la gente se animó, eso ha causado que el número de mortalidad, hospitalizaciones y casos han bajado dramáticamente,” afirmó el Dr. Meléndez.

Un ejemplo es que el departamento de salud del condado Hidalgo ha reportado una reducción en la tasa de mortalidad y autoridades lo han atribuido a la vacunación.