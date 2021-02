UT Health RGV remueve verificación de estatus migratorio para vacuna contra COVID-19

La Universidad de Texas en el Valle del Río Grande (UTRGV) informó este lunes que ya no verificará el estatus de residencia de los pacientes elegibles que se hayan registrado para recibir la vacuna contra COVID-19 con UT Health RGV.

En un comunicado, la institución sostuvo que “cualquier persona que ya se haya registrado en UT Health RGV para recibir la vacuna, pero haya sido rechazada debido a su residencia actual, debe enviar un correo electrónico a covidvaccine@utrgv.edu para que se le reprograme las vacunas”.

De acuerdo con la institución universitaria, el anuncio fue basado en orientación reciente por parte de los funcionarios de salud del estado de Texas sobre la elegibilidad de las personas en recibir la vacuna.

No obstante, el anuncio se dio a los pocos días de que UTRGV le ofreció una disculpa a un adulto de la tercera edad a quien le fue negada la vacuna por su estatus migratorio. El señor tiene 61 años y sufre de alta presión arterial.

De acuerdo con el hijo del señor, Abraham Díaz, una empleada de UT Health RGV le indicó a su papá que la vacuna solo era “para estadounidenses o personas que tengan número de seguro social.”

La familia afirmó que cuando se registró para recibir la vacuna no se les indicó sobre ese requisito, por lo que hicieron la denuncia tras esperar tres meses para recibir la cita y cinco horas en fila.

“Claramente se vio que no se la quieren poner, no porque no tenía condiciones porque sí las tiene, su edad tiene 61 años, fue porque no tiene documentos,” expresó Díaz en una entrevista con Noticias Telemundo 40.

A Díaz le dijeron que el requisito estaba en la página de la universidad, pero en el portal no se menciona esa condición.

Cabe mencionar que las leyes del estado de Texas no restringen la vacuna a quienes no tengan un estatus migratorio. Noticias Telemundo 40 se comunicó con la universidad sobre este incidente y respondió lo siguiente:

“UT Health RGV se enteró el sábado que no siguió las pautas actuales del estado de Texas que indican que todo paciente elegible, a pesar de su lugar de residencia, debe recibir la vacuna contra COVID-19. Nos hemos disculpado con los pacientes afectados en la clínica de vacunación del sábado y nos comunicaremos con ellos para brindarles una cita lo antes posible”.

La familia que aseguró que se sintió discriminada, por lo que alzó su voz para que esto no vuelva a pasar.

Asmismo, la organización La Unión del Pueblo Entero (LUPE) lanzó una petición este lunes para que UTRGV tome acción inmediata para corregir este incidente y prevenir que vuelva a suceder en el futuro.

En la petición, LUPE exigió que en 48 horas UTRGV debe "dar a conocer el nombre del oficial que decidió implementar esta política, bajo qué circunstancias la implementó y cuántas personas fueron negadas basadas en dicha política; prometer no negarle a una persona elegible basado en estatus migratorio y lanzar una campaña educativa en español con el mensaje de que la vacuna es para todos, sin importar estatus migratorio."

Por su parte, UT Health RGV informó que ya ha administrado más de 20,000 dosis de la vacuna desde diciembre, y las nuevas pautas facilitarán que UT Health RGV vacune a más miembros de la comunidad del Valle.

Además, la universidad agregó que el registro de vacunación permanece temporalmente cerrado para nuevos solicitantes, hasta que pueda atender a las más de 55,000 personas que se registraron inicialmente.

UT Health RGV reabrirá el registro una vez que se haya notificado a los que se registraron y una vez que el suministro de vacunas proporcionado por el estado de Texas satisfaga la demanda actual.