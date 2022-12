Robos aumentan esta época y ladrones no saben qué les espera al ser atrapados

En esta época decembrina se disparan los casos de robos en las tiendas. Si bien es un delito común, autoridades lo toman muy en serio y quienes lo cometen pueden ir a dar a la cárcel.

En general parece un delito pequeño, pero el robo en tiendas va desde tomar un producto sin pagar por él hasta cambiar las etiquetas de precios para obtener un artículo por menos dinero. Robar es robar y si te llevas un artículo sin pagar hay consecuencias legales.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Como explica Jorge Rodríguez, portavoz de la Policía de Mission, “hay tiendas que sí, no importa cuál sea la clasificación del robo. Puede ser una clasificación c (y) ellos nos llaman y nosotros arrestamos a las personas. Hay negocios que no llaman. Prefieren recuperar la mercancía y decirle a la persona que ya no vuelva y eso es todo. Pero eso es opción de ellos. Nosotros acudimos a cualquier negocio que nos llame”.

Las penalidades por robar varían y pueden ser bastante serias, dependiendo del monto de la mercancía que se lleve. “Si es menos de $100 es un delito clasificación c”, explica Rodríguez. En Texas, la ley señala que en este tipo de robo el ladrón puede recibir una multa de hasta $500. Mientras que si el artículo vale más de $100 pero menos de $750, la multa sería de $2,000 y hasta 180 días de cárcel. Además, si roba un artículo con un valor de más de $750, pero menos de $2,500, implica una multa de hasta $4,000 y seis meses tras las rejas. Si el ladrón es menor de edad la tienda podría demandar a sus padres por hasta $5,000.