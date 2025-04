¿Por qué colapsó el techo de la discoteca Jet Set en República Dominicana? Lo que se sabe

El techo del icónico club nocturno Jet Set en la capital de República Dominicana se vino abajo casi una hora después de que comenzó un concierto de merengue, dejando cerca de 100 muertos y dejando al menos a otras 160 personas heridas.

Entre los asistentes a la discoteca Jet Set de Santo Domingo había políticos y reconocidos deportistas cuando ocurrió la tragedia en la madrugada del martes.

Las autoridades señalaron que aún es demasiado pronto para determinar las causas del derrumbe.

Los equipos de rescate seguían buscando sobrevivientes entre los escombros después de que el techo se vino abajo, mientras que un gran número de personas continuaban a la espera de noticias sobre sus seres queridos cerca del lugar.

¿Qué sucedió?

El techo se derrumbó casi una hora después de que comenzó el concierto de merengue de Rubby Pérez en el Jet Set, un lugar conocido por organizar fiestas de merengue todos los lunes que atraían a artistas nacionales e internacionales y a varios reconocidos dominicanos.

Un video que circula en redes sociales muestra partes del techo que caen mientras los asistentes comienzan a alejarse segundos antes de que todo el techo se viniera abajo.

Nelsy Cruz, la gobernadora de la provincia de Monte Cristi y hermana del siete veces invitado al Juego de Estrellas de Grandes Ligas, Nelson Cruz, fue la primera persona en alertar al presidente dominicano Luis Abinader sobre el desastre. Lo llamó por teléfono y le dijo que estaba enterrada bajo los escombros, según la primera dama Raquel Abraje.

Nelsy Cruz murió más tarde en un hospital a causa de sus heridas, informaron las autoridades.

¿Por qué el techo se vino abajo?

Las autoridades dicen que es demasiado pronto para determinar por qué se cayó el techo. Los bomberos retiraron pedazos de hormigón y crearon puntales improvisados en su intento por llegar a los sobrevivientes enterrados bajo los escombros.

De momento se desconoce la frecuencia con que las autoridades realizan inspecciones en los edificios en la República Dominicana y cuándo fue la última vez que se llevó una a cabo en el Jet Set.

Una portavoz del Ministerio de Obras Públicas comentó a The Associated Press que todos los funcionarios estaban en el lugar y no estaban disponibles de inmediato para comentarios. Remitió todas las preguntas a la oficina de la alcaldesa.

No se pudo contactar de inmediato a un portavoz de la oficina de la alcaldesa para comentar sobre lo sucedido.

Los propietarios del Jet Set, quienes emitieron un comunicado en el que indicaron que cooperan con las autoridades, tampoco pudieron ser contactados de inmediato para comentar sobre el derrumbe.

¿Qué es el Jet Set?

Es un icónico club nocturno ubicado en el sur de Santo Domingo que ha operado durante casi cinco décadas. Era conocido por sus "Jet Set Mondays" en los que se presentaban artistas locales e internacionales.

El club abrió sus puertas en 1973 como centro nocturno y restaurante, convirtiéndose en el lugar más popular de su tipo en el país, según el Diario Listín.

El centro nocturno cambió más tarde de local, celebrando su primer aniversario con un concierto del ícono del merengue y la salsa Johnny Ventura.

Al club se le realizaron renovaciones en 2010 y 2015, y en 2023 fue alcanzado por un rayo, según el periódico.

Las entradas de admisión general para el concierto del lunes con Rubby Pérez tenían un costo de 32 dólares, mientras que el acceso VIP era de 40 dólares, según el sitio web del club.

¿Qué sigue?

Los equipos de rescate seguían buscando sobrevivientes hasta la tarde del martes, y los funcionarios del gobierno no han dicho cuándo pasarán a una fase de recuperación.

Si bien se espera una investigación exhaustiva sobre el colapso, las autoridades aún no han comentado cuál podría ser la causa del derrumbe, así como tampoco han revelado algún hallazgo preliminar.

La fiscal Rosalba Ramos dijo a la estación de televisión CDN que aunque todos quieren saber qué fue lo que pasó, por el momento las autoridades siguen enfocando sus esfuerzos en la búsqueda de sobrevivientes.