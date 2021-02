VALLE DEL RÍO GRANDE, Texas-A casi 1 año de que el COVID-19 se convirtiera en pandemia, la desesperación de la comunidad ha dejado que haya quienes tomen el mal camino aprovecharse de otros.

Por ejemplo, meses atrás la venta a un alto precio de mascarillas, o productos de higiene, así como productos desinfectantes, o tan solo el gel antibacterial.

Muchas personas han sido víctimas de estafa, con la falsa venta de desde una careta/ o cubierta de cara hasta una prueba para detectar el virus.

Hoy en día hay quienes han sido víctimas en si intento por conseguir una vacuna contra el coronavirus por otros medios que no sean autoridades de salud.

Por ejemplo, el intentar conseguir una vacuna por medio del internet es casi imposible de acuerdo con el doctor Marcelo Rosales porque no es fácil conseguirlas a menos que seas parte del sistema de salud.

La comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios, informó mediante a un comunicado que se ha detectado la comercialización ilegal de la vacuna, lo cual pondría en riesgo a cualquier persona víctima de una estafa como tal, ya que de acuerdo con el doctor Rosales es fácil crear las etiquetas con marcas y sellos que una vacuna original trae en su empaque.

Dicho esto, es por eso que autoridades de salud alientan a la comunidad a no caer en compras de la vacuna por Internet, ya que eso no es seguro y podría terminar afectando la salud de cada persona, ya que no es solo a nivel local que estás estacas existen sino a nivel mundial.