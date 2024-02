¿Quién se llevará la candidatura demócrata para el alguacil del condado Hidalgo?

El debate fue organizado por la organización Futuro RGV, en el cual había varios moderadores quienes fueron los encargados de hacer las preguntas, ambos candidatos tenían un minuto para contestar.

En este se hablo sobre temas de seguridad y la resiente situación que se vive en la cárcel del Condado Hidalgo, en la cual en más de una ocasión se ha indicado que no cuentan con el espacio suficiente para reos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

“Necesitamos expendernos, tenemos el terreno, la infraestructura y el presupuesto, no hay razón alguna por la que tenemos que seguir rentando una cárcel en el condado Willacy” señalo el candidato Frank Guerrero.

A lo que el actual alguacil, Eddie Guerra respondió “Para tener el tamaño de un condado con un millón de personas se necesita una cárcel con una capacidad de 2,000 camas, encontramos la solución y la encontramos con nuestro condado vecino”

Guerra también indico que ha disminuido los casos de invasión a propiedad.

“este condado ha tenido 52 casos de invasión a la propiedad, 23 homicidios, hemos logrado reducir la violencia significativamente” – Alguacil Eddie Guerra.

Mientras que Guerrero señalo que Guerra dejo fuera algunos temas importantes a discutir.

“Cuando hable de todos los tiroteos que pasan diario no habla de toda la droga que esta pasando, no habla del fentanilo que es un veneno, no habla del trafico de niños de la violencia de niños” contesto Frank Guerrero.

Ambos hablaron de sus diferencias y desacuerdos entre sus ideas.

Las elecciones se llevarán acabo el 20 de febrero con el voto anticipado, siendo esta la primera ronda para la selección del representante del partico demócrata.