Lupillo Rivera abandona La Casa de los Famosos All-Stars

En una inesperada vuelta en la competencia, Lupillo Rivera anunció este miércoles su salida de La Casa de los Famosos All-Stars debido a una situación médica crítica que le impide continuar en el reality show de Telemundo.

“Por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar aquí en La Casa de los Famosos. Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal... le pido disculpas a la producción… me encanta ganar, me encanta perder”, expresó el cantante visiblemente afectado, entre lágrimas.

Su salida deja un vacío importante dentro del juego, ya que Lupillo era uno de los participantes más influyentes en la dinámica del reality. Hasta el momento, la producción no ha revelado detalles específicos sobre su condición médica.

La noticia sorprendió tanto a sus compañeros como a los seguidores del programa.

La Casa de los Famosos All-Stars continúa esta noche con nuevas sorpresas y una reconfiguración total del juego.