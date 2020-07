“No tengo miedo”: Gobernadora alega intervención indebida de la exsecretaria de Justicia

La gobernadora Wanda Vázquez negó este martes conocer sobre una investigación en su contra y alegó que despidió a la entonces secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo Quiñones, por supuesta intervención indebida en una investigación federal al Departamento de Salud.



“Debo recalcar que nunca se me notificó de ninguna investigación en curso contra mi persona”, dijo Vázquez en conferencia de prensa.



"El retiro de confianza de los secretarios y jefes de agencia no tiene que explicarse”, alegó antes de, finalmente, explicar a qué se dio la salida de Longo Quiñones.



La funcionaria salió de su puesto el viernes y Vázquez se había negado a ofrecer detalles hasta que se conoció que la exsecretaria la había referido al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).



Según Vázquez, Longo Quiñones, intervino indebidamente en tres investigaciones federales contra Manpower por contratos con Medicaid. Seis de los contratos habían sido firmados por su madre, la entonces subsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, por lo que tenía que inhibirse.



Anunció que referirá a la exfuncionaria a la Oficina de Ética Gubernamental.

La gobernadora cuestionó porqué, si le pidió la renuncia a las 2pm, Longo Quiñones entregó la carta seis horas después. Puso en duda, además, el trabajo del PFEI.



“No tengo miedo”, aseguró.



“Hemos visto lo que son capaces de hacer” añadió la primera ejecutiva, haciendo referencia a cuando fue procesada cuando era secretaria de Justicia por supuesta intervención indebida en el caso por un escalamiento en la residencia de su hija. No se encontró causa en su contra.



Vázquez alegó, además, que la controversia se debe a una actitud vengativa, en medio de una contienda primarista”. Reiteró varias veces que la forma en que se han llevado los procesos fue “amañada y vengativa”.

Reacciona Longo Quiñones

Mientras la gobernadora contestaba preguntas de la prensa, Telenoticias recibió declaraciones escritas de Longo Quiñones, por medio de su abogado, Juan Matos de Juan.

En las mismas, la exfuncionaria explicó que en enero se comenzó una investigación con respecto al manejo de los suministros de ADSEF (caso tel:2020-31-102-00007).

“Luego de evaluar preliminarmente el mismo, el 11 de marzo del 2020 se notificó al OPFEI que la Gobernadora y otros altos funcionarios eran tarjeta de esta investigación. Durante marzo, abril y mayo los fiscales de la División de Integridad Publica entrevistaron testigos, revisaron prueba y redactaron un informe resumiendo sus hallazgos. En junio se me presentó un informe, el cual discutimos y revisamos”, lee el escrito.

Sostuvo que, paralelamente, la división de Integridad Publica realizaba una investigación sobre las compras de pruebas realizadas por el Departamento de Salud, querella que se originó ante una denuncia iniciada por su madre, la ex secretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo.

“Esa investigación incluía como tarjetas personal de la Oficina de la Gobernadora. Como es de conocimiento público, yo me inhibí de aquella investigación. Para garantizar la confiabilidad del proceso, el 23 de junio del 2020, le solicite a la Oficina de Ética Gubernamental una consulta, para determinar si debía inhibirme de la investigación de ADSEF, toda vez que esa pesquisa también investigaba la Oficina de la Gobernadora. El 26 de junio del 2020 la Oficina de Ética Gubernamental determinó que por ser investigaciones no relacionadas y por no involucrar el Departamento de Salud, la Lcda. Longo no tenía facultad de inhibirse”, alegó.

Explicó, además, que ell proceso de preparar un referido a la Oficina del Panel del Fiscal Independiente es uno complejo que requiere el envío de un informe, la evidencia que apoya el mismo. Añadió que, una vez la Secretaria y los fiscales firman todos los documentos, los mismo se radican.

Esto, en respuesta a la insinuación de la gobernadora de lo que ocurrió en las seis horas que hubo entre su despido y la entrega de su carta de renuncia.

“Yo dejé los documentos firmados, para que mi sucesora siguiera su curso de acción”, concluyó.

