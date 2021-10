Puerto Rico pone fin a toque de queda y prohibición de venta de alcohol

El gobernador Pedro Pierluisi anunció este martes que el próximo jueves 14 de octubre vencerá la Orden Ejecutiva 2021-065, por lo que quedará sin efecto el mandato de cierre a los establecimientos y la Ley Seca de 12:00 a.m. a 5:00 a.m.

Sin embargo, indicó que se mantienen todas las disposiciones relacionadas a la vacunación, limitación de aforo y uso de mascarilla. No se emitirá una nueva orden ejecutiva, pues las restricciones que se mantienen vigentes forman parte de otras órdenes o de órdenes administrativas del Departamento de Salud.

“Como pueblo hemos logrado que la vacunación y las medidas que se han implementado dieran resultados. Puerto Rico se mantiene como la jurisdicción con más personas vacunadas en los Estados Unidos con un 90% de las personas elegibles para vacunarse con una dosis y el 80%con dos dosis. Por otro lado, el 70% de toda la población de la Isla ya está vacunada. Esto es un gran logro colectivo. De igual forma, la tasa de positividad se ha reducido a menos de 3 por ciento y las hospitalizaciones, así como los fallecimientos, también han disminuido. Aunque estamos muy bien, todavía no podemos bajar la guardia y tenemos que continuar protegiéndonos. En este momento he decido no hacer grandes cambios y mantener ciertas restricciones para salvaguardar la salud y seguridad de todos”, sostuvo el gobernador.

La orden ejecutiva actual vence el próximo jueves, por lo que ya no continuará el cierre de establecimientos ni la Ley Seca de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. Tampoco habrá restricción de las cirugías electivas. Sin embargo, permanecerán vigentes las restricciones de aforo en un 50 por ciento en los establecimientos comerciales que no requieran evidencia de vacunación o prueba negativa de COVID‑19, como restaurantes, barras, cines, coliseos, teatros, centros de actividades, gimnasios, salones de belleza y barberías, entre otros incluidos en las órdenes ejecutivas 2021-063 y 2021‑064. Esto no incluye a supermercados y colmados.

También continuarán en efecto los decretos para vacunación previamente anunciados; así como el uso de mascarillas en lugares cerrados y al aire libre cuando no se pueda garantizar el distanciamiento físico.

Del mismo modo, permanece la obligación de mascarillas N-95 para profesionales del sector salubrista. Dicho requerimiento de mascarilla ahora formará parte de la orden administrativa del Departamento de Salud.

El gobernador Pierluisi sostuvo que se mantendrá atento a las estadísticas y que no descarta realizar cambios si fuera necesario. “Todos debemos continuar con las debidas medidas de precaución y no bajar la guardia. La vacuna funciona y salva vidas; por eso exhorto a quien no se ha vacunado y pueda hacerlo, a que lo haga. Continuaré atento a las diferentes estadísticas y recomendaciones de salubristas y del sector económico para realizar cambios si fueran necesarios”, puntualizó el gobernador.

