Federales arrestan a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez

PUERTO RICO - Las autoridades federales arrestaron este jueves a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien enfrenta siete cargos federales, tras alegadamente aceptar una oferta de soborno para beneficiar su campaña electoral del 2020.

Vázquez quedaría libre luego de que la jueza Camille Vélez Rivé señalara una fianza sin garantía de $50,000.

El banquero venezolano y dueño de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, Julio Herrera, junto a Mark Rossini, un exagente del FBI, son las otras dos personas acusadas en este esquema. Estos, al momento, no han sido detenidos. Según el jefe de fiscalía federal, S. Muldrow, cree que Herrera está en Reino Unido y Rossini en España. Esperan comenzar un proceso de extradición.

Según las autoridades federales, habría recibido dinero para su campaña, a cambio de despedir al comisionado de OCIF.

Según se indicó, Herrera y Rossini presionaron a la exmandataria para que despidiera a George Joyner, el entonces Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y nombrara un nuevo comisionado que sería escogido por el empresario. OCIF es la agencia reguladora que supervisa las instituciones financieras que operan en Puerto Rico. Esta agencia llevaba a cabo una auditoría sobre Bancrédito International Bank & Trust Corporation.

Como intercambio, Herrera y Rossini habrían pagado más de $300 mil a consultores en apoyo a la campaña de Wanda Vázquez.

La acusación señala que Vázquez aceptó la oferta de soborno y en febrero de 2020 tomó las medidas para exigir la renuncia del comisionado de OCIF. En mayo de 2020 se nombró a Víctor Rodríguez Bonilla como nuevo comisionado de la agencia, quien era un exconsultor de Bancrédito.

Según las autoridades federales, tras la derrota de Vázquez en las primarias, Herrera y Rossini conspiraron para sobornar al ganador y actual gobernador, Pedro Pierluisi. El fiscal federal, Stephen Muldrow, aclaró que el gobernador no está involucrado en el esquema.

La exgobernadora, Herrera y Rossini se exponen a una pena de 20 años de cárcel de ser hallados culpables.

En marzo de este año, el exadministrador de Vivienda Pública, John Blakeman, junto a Frances Díaz, directora general de Bancrédito, llegaron a un acuerdo con la fiscalía federal para declararse culpable en cargos de soborno y conspiración. Blakeman asistió en las finanzas de la campaña primarista de la exgobernadora.

“Quien aconsejó a la exgobernadora a que fuera a esa reunión [con empresario venezolano], sabía a lo que la llevaba y no le indicó a qué la llevaba”, expresó.

REACCIONA EL GOBERNADOR PEDRO PIERLUISI

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi reaccionó al arresto de la exmandataria.

"Hoy vemos una vez más que nadie está por encima de la ley en Puerto Rico. Ante esta noticia que ciertamente afecta y lacera la confianza de nuestro pueblo, reitero que en mi administración seguiremos teniendo un frente común con las autoridades federales contra todo el que cometa un acto indebido, venga de donde venga e implique a quien sea, así como promoviendo iniciativas y dando seguimiento a los proyectos de ley que he presentado para combatir la corrupción. Todos tenemos que estar unidos en contra de este mal social y bajo mi administración hay cero tolerancia contra la corrupción", expresó en declaraciones escritas.

REACCIONA JENNIFFER GONZÁLEZ

“La acusación de todo funcionario público es un suceso despreciable que lacera la confianza del pueblo en sus instituciones y sorprende y duele más aún si el acusado ocupó el cargo gubernamental más alto en la isla.

Es frustrante y decepcionante que “servidores públicos” abusen de sus posiciones para favorecer a personas que estén dispuestas a pagar. Eso precisamente es inversionismo político, utilizando esquemas de defraudación en el financiamiento de campañas.

Como dijo el director de la división de integridad pública del Departamento de Justicia federal, la alegada corrupción corporativa y de oficiales electos no es ajena a Puerto Rico y es tendencia en los estados; sin embargo, no deja de crear rabia e indignación este acto de soborno y corrupción en donde funcionarios públicos dejaron atrás la moral y el buen juicio.

Agradezco profundamente el trabajo que ha estado llevando a cabo el FBI y la Fiscalía Federal por velar por el cumplimiento de la ley y orden en el gobierno y que sean siempre los que destapan la podredumbre.

El servicio público tiene que ser sinónimo de honestidad, quien lo utilice para beneficiarse personalmente tiene que ser repudiado”.

ABOGADO DE WANDA VÁZQUEZ ESPERABA EL ARRESTO

La exmandataria asegura que cualquier evidencia encontrada en su celular no puede atribuírsele a ella.

El licenciado Luis Plaza, abogado de defensa de Vázquez Garced, había adelantado que esperaba a que se radicaran acusaciones federales contra la exmandataria por irregularidades en su campaña.

“Yo esperaría que haya algo, que venga algo y que sea algo bien técnico e interesante, contra ella. Lo esperaría porque, oye, el rum rum viene hace rato“, dijo el licenciado Luis Plaza a Telenoticias.

John Stanley Blackeman Ortiz, un supuesto colaborador y recaudador de la campaña primarista a la gobernación de Vázquez Garced, aceptaría un alegato de culpabilidad en el foro federal por financiamiento ilegal de la campaña electoral.

“Yo creo que en esta situación, las investigaciones aquí nadie sabe por donde van. Así que, en ese sentido, yo puedo decirle al pueblo de Puerto Rico que yo no he cometido ningún delito, que yo no he incurrido en ninguna conducta ilegal e incorrecta, como siempre se los he dicho”, dijo Vázquez Garced a Telenoticias.

“Con ese señor que aparentaba ser el dueño de un banco, pues también me reuní como en unas gestiones oficiales”, dijo Vázquez Garced.

¿Hubo alguna solicitud de él en especial?, se le preguntó a la exgobernadora.

“En ese momento no. Y yo no recuerdo ninguna… jamás”, respondió.

Más temprano ese día, el director de campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, Jorge Dávila, rechazó vínculo alguno con un banquero venezolano que supuestamente donó dinero a cambio de que se cambiaran las leyes bancarias del país.

“Yo he escuchado de un banquero venezolano que creo que es presidente de la junta de directores del banco Bank Credit. Y he escuchado varios rumores sobre ese venezolano. La contestación directa a tu pregunta es que yo no conozco a esa persona y nunca me he reunido con esa persona. Sí he escuchado rumores de ese banquero lo vienen siguiendo desde otras jurisdicciones y a conocimiento mío no aportó para nada (a la campaña)”, dijo Dávila en entrevista radial con NotiUno.

Dávila dijo desconocer además si alguna otra persona que trabajó y/o colaboró en la campaña se reunió con esa persona para recibir un donativo.