Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, es hallado culpable de posesión ilegal de armas

El jurado emitió este miércoles un veredicto unánime de culpabilidad contra Rafael “Raphy” Pina Nieves, por posesión ilegal de armas.

El grupo se retiró a deliberar a eso de la 1:17pm, luego de que las partes presentaran sus argumentos finales. A las 4:38pm, anunció que tenía un veredicto.

El juez Francisco Besosa informó que Pina Nieves quedaría libre, con restricciones y bajo supervisión electrónica, mientras espera por la sentencia, cuya vista sería el 1 de abril.

"De 12 rounds, acabo de perder el primero. Yo soy un guerrero. Voy a seguir pa'lante y le voy a demostrar al mundo quién es Raphy Pina" Pina al salir del Tribunal

Pina Nieves solo podrá salir por razones médicas o visitas al tribunal.

El productor llegó en la mañana al Tribunal junto a su pareja, Natti Natasha y sus tres hijos mayores. Más tarde, llegó su amigo, Daddy Yankee, quien tras el veredicto, dijo que al menos celebrarán juntos en Puerto Rico la despedida de año.

Mientras, el abogado Francisco Rebollo adelantó que apelarán y que Pina Nieves rechazó una oferta de la fiscalía federal, con la que cumpliría una pena de 6 meses, porque es inocente.

En la noche del martes, el manejador de artistas escribió en sus redes, asegurando tener fe y valentía ante el proceso que enfrenta.

"Dios quiera y que esté (sic) no sea mi último post. No a (sic) sido fácil este proceso pero créanme que por lo que están en estas fotos voy hasta las últimas consecuencias. Tengo la Fé y se que Dios conoce mi corazón, mi dedicación y mi postura. Siempre estaré agradecido por todos los que me han apoyado en este proceso aunque sea con un saludo o mejor aún, una oración. Mañana iré con la misma fortaleza y valentía que me caracteriza y que El Juez de los cielos decida. Bendiciones y vuelvo y repito AGRADECIDOS DE TODOS 🙏🏻✝️ Los Amo 🙏🏻", publicó.

Durante la tarde del lunes, la fiscalía presentó grabaciones de las llamadas telefónicas que de Pina, en las que se le escucha hablar de armas.

La semana pasada, la fiscalía federal intentó establecer que el productor de música urbana sigue pagando cuentas de utilidades y mantenimientos de la residencia, pese a haberla vendido.

En agosto de 2020, Pina se declaró no culpable y quedó libre bajo fianza de $1 millón.

El hallazgo de las armas ocurrió en abril del 2020, cuando agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanaron la casa del también manejador de artistas.

Según las autoridades, el productor tenía en la residencia una pistola Glock 19 de 9mm, la cual estaba modificada, y una Smith & Wesson .40. Además, agentes hallaron 526 municiones de diferentes calibres.

Este es el segundo caso federal que enfrenta Pina. En el 2012, fue acusado de fraude hipotecario. Tras declararse culpable en 2015, fue sentenciado a probatoria y se le impuso una multa de $150,000.

