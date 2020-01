La disputa por baños portátiles en medio de la crisis en Puerto Rico

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, alegó este sábado en conferencia de prensa que los baños portátiles se habían agotado para suplirlos a los damnificados del sur, ya que “todos” estaban reservados para las fiestas de San Sebastián.

A raíz de esto, Vázquez le envió un mensaje a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín: “Hay que establecer prioridades. Los baños, alcaldesa, los necesito para la gente. Los necesito para los albergues. Los necesito para los refugios. Nuestros ciudadanos se han quedado sin casa y están bajo carpas. Así que agradezco que evalué nuestra solicitud.”

Sin embargo, nuestra reportera Zugey Lamela se comunicó con la compañía Portosan Inc., encargados de suplir baños portátiles para alquiler y quienes desmintieron las alegaciones de la primera mandataria.

Acabo de llamar a Portosan, una empresa puertorriqueña en Carolina. Me informaron que tienen baños portátiles para alquiler. Me explicaron que cada unidad cuesta $125 mensuales. Además, ofrecen el servicio de mantenimiento que cuesta $20 diarios por unidad. pic.twitter.com/XsS2FlQ5NZ — ZUGEY LAMELA (@ZugeyLamela) January 11, 2020

Antes d terminar la llamada para indagar sobre inventario y costos de los baños portátiles que alquila Portosan.

¿Les quedan?, pregunté y me respondieron q sí. ¿Cuántos?, cuestioné. “No sé exactamente”, me dijeron. ¿Pero te quedan cientos?, insistí y me afirmaron q sí. — ZUGEY LAMELA (@ZugeyLamela) January 11, 2020

En perspectiva, la gobernadora Wanda Vázquez y el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) se dirigieron al país ante los más recientes temblores que han sacudido a Puerto Rico.

En la misma, anunció que firmó la Declaración de Emergencia de Desastre Mayor para los municipios afectados. A su vez, DACO emitió una orden de congelación de precios para artículos de primera necesidad.

