Siguen en pie las Fiestas de la Calle San Sebastián

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz informó este lunes que las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián siguen en pie.

Según informó, el evento, en vez de comenzar el miércoles como pautado originalmente, iniciará el jueves y se extenderá hasta el lunes, 19 de enero.

"Esto es mucho más que un party... Se trata del evento cultural más grande del Caribe", sostuvo.

A continuación, las medidas que se han tomado, según la alcaldesa:

Se reforzó el anclaje de las tarimas

Se bajaron las bocinas de 30 pies a 24 pies

Todas las tarimas cuentan con generadores

Instalarán vías reflectivas en las aceras

Detallarán las rutas de desalojo. La alcaldesa dijo que los lugares más seguros, en caso de tsunami, son El Morro y la Plaza Colón.

Habrá flechas en cada tarima, con cinta adhesiva lumínica, para que el público siga ruta de desalojo.

Se inspeccionarán todos los edificios municipales del Viejo San Juan.

Residentes del Viejo San Juan que entiendan necesitan que su edificio sea inspeccionado, pueden llamar a la Alcaldía al 787-524-2500.

Se reforzó la seguridad policiaca

Una controversia se ha desatado sobre la celebración del evento en medio de la emergencia en la isla por los recientes terremotos que dejaron decenas de familias sin casas en la zona suroeste. La gobernadora, Wanda Vázquez Garced le recomendó a Cruz que no se celebraran las fiestas.

“‪Mientras yo estaba en el sur ayudando, sintiendo los temblores, compartiendo la angustia que siente nuestra gente, han surgido variedad de opiniones a favor y en contra de la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián.‬ ‪Algunas de las opiniones y expresiones vertidas son producto, sin duda, de la política pequeña que solo se preocupa por el cálculo electoral. Esa que pretende con falsedades culpar a otros de la incapacidad de poder procurar los recursos más básicos”, dijo la mandataria capitalina.‬

‪Agregó que por otro lado, hay opiniones que nacen de la genuina preocupación por la seguridad de la gente y que han recibido llamadas de gente que trabaja en las fiestas, artistas, técnicos, artesanos, comerciantes, músicos, pidiendo no se cancelen, pues necesitan este ingreso para el sustento de sus familias.

“Durante todo este tiempo he escuchado detenidamente las opiniones a favor y en contra. He escuchado las opiniones de la política pequeña y la de la solidaridad genuina. Gobernar en tiempos de crisis requiere escuchar todas las voces, armonizar intereses encontrados, pero sobre todo hacer las cosas de corazón”, aseguró.

Indicó que en los pasados días ha estado con un grupo de empleados municipales llevando ayuda a Ponce, Guánica, Lajas, Guayanilla y Peñuelas. La gran mayoría de la mercancía distribuida en esos días fue adquirida con donativos provistos a la fundación “Somebody Help Us”, establecida luego de los huracanes Irma y María. Las entregas han sido principalmente de noche, excepto el día que acompañó a empleados municipales a comenzar a limpiar lo que hoy son las ruinas de la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Guayanilla.

“Durante las semanas después de María le dije al Presidente de los Estados Unidos: ‘this is not about politics, this is about saving lives’; hoy le digo a San Juan y a Puerto Rico: esto no se trata de política, se trata de que los que no hemos sufrido en carne propia el dolor de perder nuestro hogar podamos organizarnos para crear canales de ayuda que sean robustos, consistentes y que, a la brevedad posible podamos encontrar el camino hacia una nueva realidad”, finalizó la alcaldesa.

