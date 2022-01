Patrulla Fronteriza arresta a 49 migrantes indocumentados

La Patrulla Fronteriza arrestó a 49 migrantes indocumentados en Texas durante cinco incidentes ocurridos en un periodo de 11 horas, se informó en un comunicado de prensa.

El primer suceso sucedió el 26 de enero cuando agentes de la estación de la Patrulla Fronteriza de McAllen respondieron a la llamada de una persona denunciando que posibles indocumentados subían a un vehículo cerca de Mission. Los agentes acudieron al lugar e intentaron detener una camioneta que coincidía con la descripción provista. El auto no cedió y se inició una persecución. Entonces, las autoridades solicitaron asistencia de un helicóptero de Operaciones Aéreas y Marinas de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

La persecución finalmente llegó a su fin en Pharr, Texas, donde los agentes observaron a varias personas saliendo de un vehículo. Posteriormente 15 personas fueron detenidas. Los migrantes son ciudadanos de México, Honduras y El Salvador. El conductor no fue localizado.

Casi al mismo tiempo, agentes del Valle del Río Grande perseguían un auto en la autopista US 281, cerca de San Manuel, Texas. El incidente llegó a su fin cuando el conductor impactató la valla de un rancho. Entonces varias personas abandonaron el vehículo y se internaron en una maleza cercana. Mientras los agentes registraban la zona, el auto se incendió. Por eso bomberos acudieron a extinguir el fuego. Un migrante fue detenido pero el conductor no fue localizado.

Aproximadamente 40 minutos después, los agentes de Valle del Río Grande intentaron detener un vehículo Chevrolet Equinox en la autopista US 77 cerca de Norias, Texas. El vehículo no cedió y comenzó una persecución. El auto se salió de la carretera y varias personas lo abanaron. Una búsqueda en el área resultó en la detención de siete migrantes de Guatemala. El conductor no fue localizado.

Temprano en la mañana del jueves 27 de enero, los agentes de Valle del Río Grande participaron en otra persecución a lo largo de la autopista US 281 cerca de San Manuel, Texas. Una camioneta Ford F-150 no cedió el paso a la Patrulla Fronteriza y se alejó a toda velocidad. El conductor finalmente se salió de la carretera y se detuvo. Varios sujetos abandonaron el vehículo. Una búsqueda en el área condujo al descubrimiento de cinco migrantes indocumentados. El conductor no fue localizado.

Momentos después, agentes del Valle del Río Grande observaron a varias personas subiendo a un vehículo cerca de Escobares, Texas. Los agentes detuvieron una camioneta pero el conductor se dio a la fuga. En este incidente se descubrieron 21 migrantes hacinados dentro del vehículo. El conductor, sin embargo, no pudo ser localizado.