Policía en Harlingen arresta al hombre que buscaban cerca de dos escuelas

La Policía de Harlingen informó que arrestaron el hombre que se encontraban buscando luego de que lograra acceso a un auto en el Harlingen Thicket Birding Center, ubicado en la calle Taft, por lo que dos escuelas activaron su protocolo de seguridad para este tipo de situación.

La información ofrecida inicialmente alrededor de las 10:00 am por la policía establecía que el sospechoso probablemente estaba armado. Debido a la cercanía de dicho lugar con las escuelas Coakley y Sam Houston, el distrito escolar fue notificado. Obviamente el protocolo de seguridad en ambos campus fue activado y no se permitió la entrada o salida de ambos campus. Esto estuvo vigente hasta que el hombre fue detenido alrededor de las 11:27 am

El hombre que las autoridades buscaban vestía una camiseta sin mangas gris y un pantalón negro. Además, tiene entre 20 y 30 años.

Hasta el momento la identidad del detenido no ha sido revelada ni si enfrentará algún cargo.

